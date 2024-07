I Ministri Scienza e Tecnologia del G7 in visita allo stabilimento Ducati di Borgo Panigale

Nel tardo pomeriggio del 9 luglio, Ducati ha ospitato con orgoglio la delegazione dei Ministri del G7, in questi giorni a Bologna per la Riunione ministeriale dedicata a Scienza e Tecnologia.

Il gruppo di Ministri/Head of Delegation seguiti dalle rispettive delegazioni, ha visitato lo stabilimento di Borgo Panigale accolto dal Board of Management di Ducati e accompagnato lungo il percorso dall’Amministratore Delegato Claudio Domenicali e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La visita è cominciata dal cuore dell’Azienda, il Museo Ducati, custode della storia quasi centenaria del marchio. A seguire, la Casa bolognese ha aperto per questa visita speciale anche le porte del suo Centro Stile, il luogo in cui prendono vita le moto Ducati trasformandosi da un’idea in vere e proprie opere d’arte. Il tour si è poi concluso all’interno dell’edificio di Finitura e Delibera Estetica; inaugurato a fine 2022, in questo spazio si svolge l’ultima fase del ciclo produttivo che consiste nella vestizione finale della moto, realizzata da Ducati con un approccio sartoriale.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, ha dichiarato: “Ricevere come unica Azienda in tutta la Regione la delegazione G7 per la Scienza e la Tecnologia è un grande onore e ci rende davvero orgogliosi. Questa visita ripaga l’impegno di Ducati nel promuovere l’eccellenza tecnologica e l’identità italiana attraverso il proprio lavoro di ricerca e sviluppo e le proprie moto. È anche un riconoscimento significativo per l’Azienda e per tutta la Motor Valley, a dimostrazione del valore apportato nel campo della tecnologia e della scienza”.

La visita dei ministri che parteciperanno alla Riunione ministeriale Scienza e Tecnologia è stata occasione per il management Ducati di raccontare, oltre alla quasi centenaria storia della marca, i programmi di sviluppo dell’Azienda, che comprendono progetti di investimento in nuovi prodotti e nelle infrastrutture di Borgo Panigale.