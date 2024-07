Al via “Una piazza di teatro” giovedì 11 luglio a Nonantola in Piazza Liberazione

Giovedì 11 luglio alle ore 21.15 in Piazza Liberazione con lo spettacolo “Operativi”, parte la rassegna “Una piazza di teatro”, a cura di ATER Fondazione e Teatro Troisi. Gli eventi fanno parte di Nonantola d’Estate 2024, serie di appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Nonantola.

Operativi – Compagnia Eccentrici Dadarò.

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano alla guida della loro jeep per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. Tra gag divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, si guarda all’ingenuità dei clown e alla debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi nello spettacolo ma anche per ripensarci tornando a casa, magari davanti alla tv e al solito TG.

Spettacolo per tutti – teatro circo, clownerie.

Informazioni e acquisto biglietti

Biglietti: € 5,00 adulti – € 3,00 minori

e-mail: circuito@ater.emr.it

Tel. 3332401798 dal lunedì al venerdì (16.00 – 18.00).

Vendita on-line: https://www.boxerticket.it/eventi/operativi/

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro “Massimo Troisi”.