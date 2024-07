A Bologna nascono i punti di facilitazione digitale nelle Case di Quartiere

Prende avvio anche a Bologna il progetto regionale “Digitale Facile”che si estenderà fino alla fine del 2025, con l’attivazione di undici punti di facilitazione digitale in altrettante Case di Quartiere, con la possibilità di aumentare ulteriormente il numero di punti di accesso.

Ogni punto di facilitazione sarà aperto almeno 10 ore a settimana. Verranno formate figure addette agli sportelli, che a seguito di un corso di formazione di 100 ore otterranno un’apposita abilitazione.

Nei punti di accesso digitale si potrà ricevere supporto per i seguenti servizi:

accesso ai portali della Pubblica Amministrazione (App IO, pagoPA, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, SebinaYOU, Istruzione.it)

utilizzo di applicazioni pratiche come la prenotazione di treni e altri servizi pubblici e privati

facilitazione nei servizi per il trasporto pubblico e privato locale e nazionale

accesso ai servizi lavorativi, previdenziali e assistenziali (LavoroPerTe, Inps; Lavoro.gov.it)

gestione e-mail ordinaria e Pec; installazione e gestione di applicazioni sui propri device.

supporto nei servizi e siti online sulla salute (Fascicolo Sanitario Elettronico, richieste duplicati della Tessera Sanitaria o del Codice Fiscale).

servizi relativi all’identità elettronica (Spid, Inad, Carta d’Identità Elettronica, PassaportOnline).

L’obiettivo principale è favorire e accompagnare i processi di alfabetizzazione digitale della comunità, con attenzione particolare a soggetti fragili, che vivono in condizioni di svantaggio e maggiormente esposti ai rischi di esclusione sociale. Il progetto dunque si prefigge lo scopo di contrastare fenomeni molto diffusi e persistenti come il digital divide culturale e il gender digital divide, rivolgendosi ad un’ampia platea che includa soprattutto le nuove età, persone con background migratorio, neo genitori, residenti di aree periferiche.

Oltre al supporto individuale, verranno attivati anche corsi formativi rivolti a gruppi omogenei o eterogenei di individui in presenza, ma anche in modalità online o mista. Sono previsti incontri di orientamento universitario, sulla comunicazione sociale, sull’utilizzo di device e software, ma anche percorsi specifici sull’accesso a piattaforme della Pubblica Amministrazione o di altri servizi essenziali.

Le attività sono gratuite e si rivolgono a persone maggiorenni residenti o domiciliate in Italia.

Per accedere ai servizi si può prenotare dal sito dedicato, chiamando il numero verde 800 141 147 o presentandosi direttamente al Punto Digitale negli orari d’apertura. Verrà data precedenza a chi ha prenotato.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di potenziare le competenze digitali di almeno 2 milioni di persone entro il 2026.

La finalità del progetto locale è di raggiungere, nell’arco della sua durata, 16 mila utenti unici e circa un 10% di questi da coinvolgere nei momenti formativi.

Il coordinamento è in capo all’associazione Senza il Banco, sono coinvolte undici Case di Quartiere e diversi enti del terzo settore che operano sul territorio cittadino, mentre l’associazione Dry-Art si occupa della comunicazione.

Il progetto è realizzato dal Comune di Bologna in accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo di fondi europei Next Generation EU.

A questo link il video di promozione del progetto.

Luoghi e orari di apertura

Quartiere Borgo Panigale-Reno

Casa Rosa Marchi, via Pietro Nenni 11, lunedì dalle 14 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

Quartiere Navile

Casa Katia Bertasi, via Aristotile Fioravanti 18/3, martedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 11 alle 13 e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Casa Gialla, piazza Giovanni da Verrazzano 1/3, da settembre: martedì dalle 9.30 alle 13, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 9.30 alle 13

Casa Pescarola, via Francesco Zanardi 228, da settembre: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.10 alle 17.30

Quartiere Porto-Saragozza

Casa 2 agosto 1980, via Filippo Turati 98, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 e mercoledì dalle 14 alle 18

Casa Saffi via Lodovico Berti 2/10, martedì dalle 14 alle 18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12

Quartiere San Donato-San Vitale

Casa Graf, piazza Spadolini 3, dall’ultima settimana di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13

Casa Pilastro, via Dino Campana 4, da settembre, giovedì dalle 16 alle 18.30 e venerdì dalle 9.30 alle 13

Ca’ Solare, via del Pilastro 5, lunedì dalle 9 alle 13

Quartiere Santo Stefano

Casa Stella, via Lodovico Savioli 3, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.40 alle 17

Quartiere Savena