Tre appuntamenti per presentare le opportunità dei bandi “Giovani imprese in cammino” ed “Esercizi Polifunzionali”

Nell’ambito delle attività di animazione territoriale curate da BIS – Bologna Innovation Square, continuano gli eventi dedicati alla promozione di un’opportunità per giovani aspiranti imprenditori e imprenditrici dai 18 ai 35 anni, che vogliano avviare un’attività d’impresa nei territori dei Comuni delle Unioni Appennino Bolognese, Savena-Idice e Reno-Lavino-Samoggia.

Giovedì 11 luglio, alle 19 presso la Sala Comunale del Comune di Loiano, sarà presentato il bando “Giovani imprese in cammino”, rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, aperto fino al 19 luglio. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Loiano, Roberto Serafini, le referenti dell’Ufficio Comune Sviluppo economico imprese e occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, presenteranno la cornice di Progetti d’Impresa e dei servizi metropolitani per le imprese, e spiegheranno nel dettaglio il Bando. È possibile registrarsi all’evento tramite questo modulo.

Con il bando Giovani imprese in cammino, finanziato da ANCI, si intende selezionare 15 progetti che rientrino in uno o più dei seguenti ambiti: turismo, attività artigianali artistico e/o tradizionale, gestione di eventi dal vivo. I progetti selezionati parteciperanno a un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa, organizzato dall’Ufficio Servizi per i giovani del Comune di Bologna insieme all’Ufficio Comune Sviluppo economico, imprese e occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna.

Il bando per Giovani imprese in cammino sarà presentato anche a Camugnano, venerdì 12 luglio alle 19, presso la Sala del Parco del Comune (piazza Kennedy 1, Camugnano). L’evento, dal titolo “Opportunità in Appennino”, sarà anche occasione per presentare un bando regionale rivolto alle imprese per la concessione di contributi fino a 40 mila euro per interventi finalizzati all’insediamento, avvio e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali.

L’incontro sarà aperto con i saluti istituzionali del sindaco Marco Masinara. Dopo una panoramica dei servizi di BIS – Brasimone e le politiche a supporto dell’imprenditoria di Città metropolitana e Comune di Bologna, si approfondiranno i dettagli relativi ai bandi esercizi commerciali polifunzionali e Giovani imprese in cammino, fornendo tutte le informazioni necessarie per presentare la propria candidatura. È possibile registrarsi all’evento tramite questo modulo.

Stessa proposta anche a Valsamoggia, lunedì 15 luglio alle 18 allo Spazio COB, presso la Casa dell’innovazione – al primo piano del municipio di Monteveglio. L’evento in programma, dal titolo “Strumenti a servizio della nuova imprenditoria: Bando esercizi commerciali polifunzionali e Bando Giovani Imprese in Cammino”, sarà aperto con i saluti istituzionali della vicesindaca Federica Govoni e, come per l’evento di Camugnano, presenterà le due importanti opportunità per aspiranti imprenditori, imprenditrici e imprese. È possibile registrarsi all’evento tramite questo modulo.

Maggiori informazioni sul bando Giovani imprese in cammino

Giovani imprese in cammino: candidati qui