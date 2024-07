Stazione AV Mediopadana Reggio Emilia: completata la pulizia delle onde di Calatrava

La stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia è stata oggetto, nel mese di giugno, di un intervento di pulizia straordinaria interna ed esterna della sua copertura.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane – hanno interessato tutti i portali che, alternandosi, generano la famosa successione di 457 onde in movimento, per una lunghezza di 483 metri e un’altezza di 20. La pulitura straordinaria dell’intera copertura della stazione Mediopadana, necessaria per le caratteristiche architettoniche dell’opera firmata Calatrava, viene svolta da RFI ogni 12/18 mesi.

Grazie all’utilizzo di speciali piattaforme di lavoro elevabili, operatori di una ditta specializzata hanno prima provveduto alla “spolveratura” interna e esterna delle vele, sia lato autostrada che lato parcheggio, per poi procedere in orario notturno al lavaggio con idro pulitrice dell’intera struttura esterna e dei due portici.

Investimento 140 mila euro.