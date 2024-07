“Live in Chiostri”, seconda edizione della rassegna ai Chiostri di San Pietro a Reggio

E’ stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la seconda edizione di “Live in Chiostri”, il festival che unisce musica, arte e intrattenimento, esplora i linguaggi contemporanei e mixa culture differenti che si terrà mercoledì 24 e giovedì 25 luglio ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c).

Promosso da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e Arci Reggio Emilia, sottolineato da una forte identità visiva ideata da Ventie30 Studio, Live in Chiostri è un progetto esclusivo ed inclusivo, supportato da Circolo Arci Tunnel, Collettivo Microclub e diverse realtà del territorio – circoli giovanili, associazioni culturali, istituzioni, realtà imprenditoriali – unite da un obiettivo comune: mettere la bellezza dei Chiostri di San Pietro al centro per sperimentare, scoprire, conoscere e divertirsi.

Valentina Ammaturo, project manager di Laboratorio Aperto, ha quindi illustrato il programma delle due serate, realizzato con il sostegno di Farmacie Comunali Riunite, in qualità di main sponsor – era presente il presidente Andrea Capelli – Bonacini Auto e Aguzzoli Arredamenti, e finanziato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna 2021-27 nell’ambito di RESTATE.

La prima serata va in scena mercoledì 24 luglio, con la performance dei “Tamburi Neri”, una delle esperienze più originali e interessanti della scena elettronica italiana degli ultimi anni. Il duo milanese, composto da Claudio Brioschi e Andrea Barbieri, fresco dell’album “La Notte” per 42 Records (dopo le produzioni con label come Danza tribale e Les Disques De La Mort), racconterà il proprio percorso in un talk (ore 21) con il critico e giornalista musicale Damir Ivic. Alle 21.30 la performance live, tra racconti sussurrati e atmosfere sospese, testi metafisici e sonorità ancestrali, che porterà il pubblico alla scoperta di un panorama sonoro unico, in un mix di musica e narrazione. La serata proseguirà con il live set audio visual di Aderal + O Swan. In apertura e chiusura di serata, la selezione sonora e DJ set del Collettivo Microclub: dalle 19 alle 20 DJ Rocca, dalle 20 alle 21 Visione Notturna e dalle 23.30 all’1.00 Planet Wax.

Si prosegue giovedì 25 luglio con musica dal vivo di grande qualità. La seconda serata di Live in Chiostri ospiterà tre dei migliori protagonisti della musica indie italiana. A partire dalle ore 20.30 nel Chiostro Grande saliranno sul palco Alberto Bianco, Emma Nolde e i Selton, tre mondi che rappresentano altrettanti modi di scrivere e interpretare la musica, accomunati dalla grande attenzione per la qualità musicale. Musica di grande intensità che non rinuncia alla leggerezza, grazie alla scrittura e alla raffinatezza degli arrangiamenti, ma anche a una profonda dimensione live, in grado – anche grazie allo splendido scenario offerto dai Chiostri Benedettini – di coinvolgere e divenire una sola cosa con il pubblico. Il torinese Alberto Bianco è un autore nel pieno della sua maturità artistica, la sensibilità della giovane Emma Nolde rappresenta il futuro della canzone già divenuto presente e infine, con i Selton, milanesi di Porto Alegre, intelligenti tropicalisti pop, la musica diventa internazionale, acquista la forza del linguaggio universale per costruire un ponte fra culture e storie che tengono insieme la nostra tradizione con la generazione rivoluzionaria che riunì Gilberto Gil, Caetano Veloso, gli Os Mutantes e tanti altri meravigliosi artisti.

Dalle ore 19 si potrà cenare nell’area Food & Beverage allestita per l’occasione dal Circolo Arci Tunnel con diversi Food Truck all’ingresso del complesso monumentale.

Live in Chiostri è un evento promosso da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e Arci Reggio Emilia in collaborazione con Locusta, Microclub Collective, Fondazione Palazzo Magnani, Arci Tunnel, Ventie30 Studio, con il sostegno di Farmacie Comunali Riunite (main sponsor), Bonacini Auto e Aguzzoli Arredamenti, finanziato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna 2021-27 nell’ambito di RESTATE.

Biglietti disponibili in prevendita su Dice e direttamente ai Chiostri prima dell’inizio delle due serate.

Dichiarazioni

Antonietta Serri, presidente di Consorzio Quarantacinque

“Live in Chiostri si conferma essere la produzione culturale “di punta” del Laboratorio Aperto, in cui si concentrano e si esprimono le competenze del territorio e la passione di chi – come il Consorzio Quarantacinque insieme alla Fondazione Palazzo Magnani e il settore Cultura del Comune di Reggio Emilia – lavora da anni alla promozione dei Chiostri di San Pietro come polo culturale internazionale. Questo festival testimonia l’apertura che grazie alla nascita del Laboratorio Aperto si sta realizzando in modo sempre maggiore e sempre più proficuo con il territorio, per collaborare con imprese e organizzazioni del terzo settore che favoriscano il protagonismo dei cittadini e creino cultura in centro storico. Da quest’anno sono nostri alleati Arci Reggio Emilia, Collettivo Microclub, Circolo Tunnel e Ventie30 Studio che hanno aggiunto valore artistico ed organizzativo alla proposta di questa edizione. Ringrazio anche Farmacie Comunali Riunite che ci ha dimostrato, in qualità di main sponsor, di voler sostenere iniziative culturali importanti per generare benessere nelle persone. Spero in una buona risposta dei cittadini, soprattutto i più giovani, per i quali questo Festival è stato pensato. Perché se è vero che “I Chiostri di San Pietro sono di tutti”, è proprio con iniziative come Live in Chiostri che lo spazio si apre a generi musicali e artistici che possano incontrare gusti e interessi diversi e nutrire quel desiderio di riunirsi circondati da bellezza e calore umano che accomuna tutti noi”.

Daniele Catellani, presidente di ARCI Reggio Emilia

“Live in Chiostri sarà una due giorni di musica e socialità inseriti all’interno di uno dei contesti architettonici più belli della nostra città. Un connubio non scontato. Le potenzialità di questo polo culturale che vive nel cuore della città sono davvero interessanti sotto diversi profili. Siamo molto contenti di aver contribuito alla realizzazione del programma anche per la collaborazione cresciuta in questi mesi con altri soggetti del terzo settore, tra cui il circolo Arci Tunnel, coi quali abbiamo trovato una bella sintonia sia per quanto riguarda la parte strettamente musicale che per il modo di intendere l’evento. L’invito è quindi quello di partecipare a Live in Chiostri e godere dell’atmosfera di queste due serate”.

Luca Pelati, CEO di Ventie30 Studio

“Siamo lieti di supportare un’iniziativa importante per la nostra città, sia per la qualità della programmazione che per la capacità di mettere in rete istituzioni, associazioni e realtà private del territorio. Live in Chiostri riflette lo spirito di ricerca e di sperimentazione che contraddistingue il nostro studio; per questo abbiamo voluto essere partner del progetto per la parte di comunicazione, sviluppando un’identità visiva finalizzata a valorizzare il carattere di intrattenimento e multidisciplinare del festival con il valore della location dei Chiostri di San Pietro”.

Simone Pollastri, direttore creativo di Collettivo Microclub che riunisce DJ, producer e creativi

“Per Microclub, nato a inizio 2024, far parte di Live in Chiostri è una importante opportunità e un segno di riconoscimento del lavoro fatto sin qui. All’interno del festival porteremo il nostro approccio culturale alla musica, all’insegna della ricerca sonora, dell’approfondimento, della valorizzazione dei progetti più innovativi, come i Tamburi Neri, in dialogo con la promozione degli artisti emergenti ed affermati del nostro territorio”.

Info in breve: LIVE IN CHIOSTRI

24 e 25 luglio, dj set e aperitivo dalle ore 19, concerti dalle ore 20.30

Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro, 44/c, Reggio Emilia.

Biglietti in prevendita su DICE (16,50 euro/serata o 27 euro/abbonamento) e direttamente ai Chiostri prima dell’inizio delle serate.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Dice al link: https://dice.fm/event/l8akyr-live-in-chiostri-abbonamento-24th-jul-chiostri-di-san-pietro-reggio-emilia-tickets

Per info: https://www.chiostrisanpietro.it/eventi/live-in-chiostri-2024/