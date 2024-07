Le opportunità dei “minibond” focus di un’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato

Vantaggi e opportunità dei minibond, uno strumento finanziario sempre più rilevante per le piccole e medie imprese italiane. Questi i temi di un incontro promosso da Lapam Confartigianato che vuole approfondire le potenzialità di questo innovativo strumento di finanziamento.

L’evento è in programma per giovedì 11 luglio, a partire dalle ore 17, presso la sede centrale Lapam Confartigianato a Modena, in Via Emilia Ovest 775.

Relatori dell’appuntamento saranno Federico Cantelli, Responsabile Ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato, Roberto Esposito, Responsabile Area Mercato Artigiancredito Emilia-Romagna, Luca Popia di Frigiolini & Partners Merchant Divisione Corporate – Rapporti Istituzionali. Sarà presente anche Fabio Petri, Presidente Artigiancredito, per un saluto introduttivo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire le nuove opportunità di finanziamento e comprendere come i minibond possano contribuire a supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione tramite il sito www.lapam.eu.