Ducati Week 2024: tre giorni di festa dedicati a tutti gli appassionati di motociclismo

Si avvicina a grande velocità l’inizio del World Ducati Week 2024, in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Da diversi mesi le persone di Ducati sono al lavoro per offrire a migliaia di appassionati uno straordinario weekend di emozioni, passione e divertimento. I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili nella sezione dedicata del sito Ducati.com.

La Casa motociclistica di Borgo Panigale ha rilasciato il programma di questi tre giorni di festa dedicati a tutti gli appassionati di motociclismo, che è stato pubblicato sul sito ufficiale e sulla WDW App (scaricabile sui dispositivi Apple e Android). Si tratta del calendario di attività più ricco nella storia del World Ducati Week con eventi unici e irripetibili che si uniscono ad altre esperienze continuative su tutte e tre le giornate di evento, come ad esempio la mostra dedicata alla storia della famiglia 916 e la presenza del Truck – Team MX, con il nuovo capitolo di Ducati nel motocross. L’obiettivo è chiaro: concentrare e trasferire tutta l’essenza di Ducati ai partecipanti, rispettando il motto “All in One”.

Il ritmo del WDW2024 sarà molto alto fin dalla giornata di apertura di venerdì 26 luglio. Nella mattinata lo spettacolo in pista si aprirà con il tradizionale Lap of Honour che coinvolgerà tutti i piloti presenti all’evento, comprese alcune delle leggende che hanno portato in trionfo le Rosse di Borgo Panigale sui circuiti di tutto il mondo. Carl Fogarty, Troy Bayliss, Carlos Checa, Régis Laconi e Rubén Xaus si uniranno ai piloti odierni e gireranno uno accanto all’altro con le proprie moto da gara, celebrando l’orgoglio di essere Ducatisti.

Nel pomeriggio di venerdì sono in programma i primi momenti di azione dell’attesissima Lenovo Race of Champions: una gara unica al mondo che vedrà ben 15 Campioni Ducati Corse sfidarsi a suon di sorpassi e giri veloci in sella a Panigale V4. Le prove libere e le qualifiche del venerdì promettono di regalare spettacolo al pubblico, che avrà una grande occasione per vedere in azione i propri idoli da vicino e lasciarsi trasportare dall’adrenalina in una competizione di livello Mondiale.

Al termine delle qualifiche cominceranno immediatamente le operazioni di allineamento per la Parata, un altro dei riti del WDW più amati dai Ducatisti. Partendo da un giro di pista del circuito di Misano, il colorato serpentone di moto attraverserà le strade della Riviera Romagnola toccando i comuni di Cattolica, Misano Adriatico e Riccione per condurre migliaia di appassionati fino al Bagno Samsara Beach di Riccione, luogo della festa “Land of Joy at the Beach”. Il Samsara Beach ospiterà in questa edizione anche l’immancabile “Rustida”, a cui farà seguito una serata di musica e divertimento per celebrare i 10 anni di Scrambler®.

Sabato 27 luglio i giri del motore del World Ducati Week si alzeranno ulteriormente. Nel primo pomeriggio è prevista un’altra emozionante attività celebrativa in pista, riservata ai possessori di Ducati 916 , che vedrà nuovamente protagonisti Carl Fogarty e Troy Bayliss in un doveroso omaggio a una famiglia di moto che ha segnato in maniera indelebile la storia della Casa di Borgo Panigale e che celebra nel 2024 il suo 30° anniversario.

Poco dopo i riflettori si focalizzeranno sulla griglia di partenza della Lenovo Race of Champions, il momento clou della grande festa Ducati. Il roster di piloti iscritto a questa gara è di un livello incredibile con oltre 20 Titoli Mondiali in pista. Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP in carica), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Campione del Mondo WorldSBK in carica), Nicolò Bulega (Campione del Mondo WorldSSP in carica), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro e Michael Ruben Rinaldi sono pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito trofeo, disegnato per l’occasione dal Centro Stile Ducati.

Al termine della Lenovo Race of Champions si accenderà il “Saturday Night Show” del World Ducati Week, che si aprirà con l’invasione di pista da parte della folla di tifosi per celebrare il podio della gara e, dopo aver consentito a tutti i partecipanti di mangiare in circuito grazie a una serie di food-truck predisposti nel paddock, proseguirà con una indimenticabile festa in pista, che trasformerà il Misano World Circuit in una discoteca a cielo aperto sulle note dei DJ-set di Fargetta, Marco Melandri e Rudeejay.

Il programma di sabato 27 luglio rappresenta a tutti gli effetti un evento nell’evento, che Ducati ha voluto chiamare “La Notte dei Campioni” e per la quale è stato creato un biglietto dedicato che consente l’accesso all’evento a partire dalle 15.00 fino a tarda notte. I biglietti esclusivi per “La Notte dei Campioni” sono in vendita sulle piattaforme VivaTicket e TicketOne.

Tutti gli appuntamenti speciali appena descritti si incastonano in un programma di attività che comprende esperienze fruibili in tutte e tre le giornate di evento, organizzate da Ducati tra la pista, il paddock e l’area circostante il Misano World Circuit.

In pista, ci sarà spazio anche per alcuni slot riservati alle track sessions da svolgere con la propria moto*, per gli Stuntmen Show con Emilio Zamora e Victor Chelenkov, per la MotoEx2 sulla Ducati V21L che gareggia nella FIM Enel MotoE™ World Cup e per i Lamborghini Hot Laps.

Non soltanto pista per vivere straordinarie esperienze in sella alle moto Ducati al World Ducati Week. Nell’area dedicata al fuoristrada saranno disponibili le pillole di DRE Adventure, l’experience di guida DRE Academy ideata per gli appassionati che desiderano imparare tutti i segreti della guida off-road, mentre dal piazzale esterno del Misano World Circuit partiranno i Road Test Ride con l’opportunità di fare un tour con i modelli della gamma Ducati, accompagnati da staff qualificato. Tra le novità di quest’anno c’è la possibilità di svolgere anche i Road Test Drive, al volante di Lamborghini.

All’interno del paddock, infine, durante tutte le giornate si susseguiranno i Ducati Talk (momenti di incontro con relatori esclusivi su svariati temi legati al mondo Ducati), diversi appuntamenti all’interno delle aree prodotto (Adrenaline & Fun, Travel & Adventure, Lifestyle), i servizi di Service e Shop & Outlet, il divertimento del Monta-Smonta, i Design Live Sketching coordinati dai designer del Centro Stile Ducati e altre attività da scoprire insieme agli altri appassionati. Per i Ducatisti del futuro saranno predisposte inoltre due Aree Kids con un programma divertente di attività dedicate.

A contribuire allo spettacolo nel paddock ci sarà anche un riferimento nel campo dell’entertainment come Monster Energy, che per la prima volta parteciperà al WDW con due attività coinvolgenti: da un lato l’MTB Skills Challenge porterà l’adrenalina delle mountain bike nel paddock mettendo alla prova le abilità dei partecipanti, dall’altro il Barber Shop consentirà ai visitatori di godersi tagli di capelli e rasature personalizzate.

Anche l’edizione 2024 del World Ducati Week, come ormai da tradizione, sarà arricchita da un’anteprima esclusiva di prodotto, dedicata ai partecipanti all’evento. All’interno del paddock sarà allestito uno spazio riservato a questa novità, che consentirà agli appassionati di vedere da vicino e toccare con mano un nuovo modello Ducati, scoprendone le caratteristiche tecniche insieme agli ingegneri che l’hanno pensato, sviluppato e realizzato.

I biglietti per prendere parte alla dodicesima edizione del WDW sono in vendita sul sito Ducati.com. Sono disponibili diverse formule di ingresso per i Bikers (con moto) e per i Visitors (senza moto o come passeggeri), per una giornata o per tutti e tre i giorni. Entrambi i Pass danno accesso alle aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività: dai contest, ai momenti di approfondimento con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, alle sessioni di autografi con i piloti.

A queste formule di ingresso si aggiunge la novità del biglietto dedicato a “La Notte dei Campioni”, che consente l’accesso a partire dalle ore 15:00 del sabato fino a fine serata. Per scoprire tutte le opzioni è possibile visitare la sezione dedicata sul sito Ducati.

*Solo per i possessori di Pass 3 giorni

I momenti salienti del World Ducati Week 2024:

Venerdì 26 luglio:

Lap of Honour

Lenovo Race of Champions – Prove libere & Qualifiche

Parata WDW2024

“Land of Joy at the Beach” al Bagno Samsara di Riccione con “Rustida”

Sabato 27 luglio:

Attività celebrativa dedicata alla famiglia Ducati 916 con T. Bayliss e C. Fogarty

Lenovo Race of Champions – Gara con partenza alle 17:30

Invasione di pista della folla del WDW2024

“Saturday Night Show” in collaborazione con Radio Deejay

Domenica 28 luglio:

Esperienze Ducati tra la pista, il paddock e l’area circostante al Misano World Circuit