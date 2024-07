Beccati a rubare in due negozi dello stesso centro commerciale: due soggetti denunciati a Reggio dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di domenica 7 luglio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in un negozio di abbigliamento nel centro commerciale di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, a seguito di una segnalazione di furto.

Sul posto gli operatori hanno preso contatto con un addetto alla vigilanza che riferiva di aver notato un soggetto, un 57enne con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, prelevare degli indumenti esposti per poi oltrepassare le barriere e tentare di allontanarsi senza riuscirci perché veniva fermato dalla sicurezza del negozio.

Poco più tardi, sempre nel pomeriggio, veniva segnalato un altro possibile furto, stavolta ai danni di un negozio di articoli sportivi sempre presente nello stesso centro commerciale.

Al loro arrivo gli agenti notavano subito la presenza di una 40enne, volto molto noto alle forze di Polizia con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, trovata in possesso di merce non pagata per un valore di circa 300 euro.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito, sia il 57enne che la 40enne sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in attività commerciale, mentre tutta la merce sottratta è stata restituita ai titolari dei due esercizi commerciali.