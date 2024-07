“Una Corona a Palazzo”: la corona di Mary of Modena esposta al Castello di Montecuccolo di Pavullo

È stata inaugurata, lo scorso 6 luglio, la prima tappa del tour culturale e turistico ‘Una Corona a Palazzo’, che prevede l’esposizione temporanea, al Castello Montecuccolo di Pavullo, della copia della corona indossata della principessa modenese Maria Beatrice d’Este (Mary of Modena) per l’incoronazione a Regina consorte d’Inghilterra.

La corona è stata collocata nel piano nobile del castello e visibile dal pubblico, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 19, fino al 28 luglio 2024.

Lo storico maniero del Frignano, eccellenza storico-artistica del territorio modenese, è stato scelto come luogo espositivo della corona in virtù degli stretti collegamenti alle vicende di Casa d’Este. Il maniero è gestito dall’associazione Terra e Identità di Modena, che dal 2000 si occupa di studiare e divulgare la storia dei territori appartenuti al Ducato Estense, e dall’Associazione Matilde di Canossa di Reggio Emilia, specializzata nella gestione di castelli e di strutture di interesse pubblico. Elena Bianchini Braglia, scrittrice, studiosa dei D’Este e Presidente dell’associazione Terra e identità è stata la promotrice, nel 2007, di una raccolta di firme per aprire il processo di beatificazione di Mary of Modena in Vaticano. Il progetto ‘Una Corona a Palazzo’ è promosso e sostenuto dalle associazioni B&Bassa ER e Viceversa Aps, e destinato a promuovere la figura della regina ‘modenese’ nei luoghi simbolo del circuito estense in Italia e all’estero. L’evento è organizzato in collaborazione con il Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano Modenese e Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola.

La corona di Mary of Modena sarà esposta nel punto più importante del prestigioso maniero, restaurato nel 2009, all’interno del piano nobile che ospita la Galleria Covili. Gino Covili, artista originario di Pavullo, ‘poeta del mondo contadino’ di fama nazionale. La collezione esposta al Castello è dedicata proprio ai luoghi della del suo paese natio.

SABATO 20 LUGLIO: “MARY OF MODENA: UNA REGINA MODENESE”

Sabato 20 luglio, alle ore 17, sempre al Castello di Montecuccolo, si svolgerà un pomeriggio divulgativo dedicato alla figura storica di Maria Beatrice d’Este dal titolo ‘Mary of Modena: una regina modenese’, con collegamenti alla figura di Raimondo Montecuccoli. A raccontare la storia umana e politica di Mary of Modena saranno Elena Bianchini Braglia, storica, Laura Rebuzzi e Laura Corallo, promotrici del progetto ‘Una Corona a Palazzo’, Gabriele Imperato, cerimoniere. Sono state invitate ad intervenire anche Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi di Modena e Federica Collorafi, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Modena. È prevista anche la partecipazione di storici dalla città di Este (Pd). La conferenza sarà preceduta da un corteo di figuranti in abiti d’epoca, questi ultimi realizzati sulla base di un’attenta documentazione iconografica e storica, a cura dell’Associazione Corte dei Montecuccoli, che si occupa di rievocazione di fatti ed eventi storici legati alla famiglia dei Montecuccoli.

“Il Castello di Montecuccolo è molto onorato di ospitare la riproduzione della corona della principessa estense Mary of Modena, l’unica italiana ad essere regina d’Inghilterra – afferma Elena Bianchini Braglia -. Due grandi personaggi europei del 1600 che si incontrano nella cornice del castello ricordando anche le loro vicende storiche che per certi aspetti possono essere considerati simili, rappresentativi di un mondo che ci portano al di fuori della storia locale e dei confini. Il Seicento è stato il secolo dei conflitti di religione: Maria Beatrice d’Este è stata la grande regina che ha difeso la fede cattolica contro il nemico protestante. Raimondo Montecuccoli, invece ha difeso la fede cattolica contro i turchi”

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 11:00 alle 19:00.



I biglietti della mostra sono in vendita al Castello di Montecuccolo

Info e Prenotazioni

Biglietto di ingresso dai 14 ai 75 anni: 5,00 €

Ingresso gratuito sotto i 14 anni e sopra i 75 anni

Visita guidata per gruppi o associazioni, max 25 persone. Prenotazione con almeno una settimana di anticipo 80,00€