“Un gran bel viaggio” dei Borghi Bros: terzo appuntamento musicale per celebrare i 60 anni di Confindustria Ceramica

La Palazzina Ducale della Casiglia (viale Monte Santo 40, Sassuolo) – sede di Confindustria Ceramica – riapre le porte del terzo concerto estivo, programmato per domani martedì 9 luglio con apertura dei cancelli alle 20.30 e inizio dello spettacolo alle ore 21.15. I concerti “Concerti in Palazzina”, organizzati da Edi.Cer. SpA con il patrocinio del Comune di Sassuolo, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Borghi Bros

“Un gran bel viaggio” (martedì 9 luglio)

L’energia che da sempre contraddistingue i Borghi Bros si scatena in questo concerto che propone le musiche italiane ed internazionali che hanno fatto storia dagli anni ‘60 ad oggi. Lo spettacolo è suddiviso in capitoli con un’introduzione per ogni decade che offre un panorama delle correnti e tendenze artistiche del periodo. Un evento interamente dal vivo che parte dalla nascita del beat, del rock dei Beatles e dei Rolling Stones e dal cantautorato italiano degli anni ’60, per arrivare ai giorni nostri con la musica contemporanea di Ed Sheeran, Cesare Cremonini e i Måneskin.

Il primo dei concerti Marco Dieci & Leo Turrini “Storia d’Italia cantando – Uno spettacolo di Musica e parole”, si è tenuto il 18 giugno. Dopo aver raccontato la vita di Pierangelo Bertoli nel libro ‘Eppure Angelo canta ancora’, pubblicato nel 2016 da Incontri Editrice, Marco Dieci e Leo Turrini hanno riscoperto le suggestioni di un’Italia che cambia mescolando parole e musica di mezzo secolo. Il successivo evento musicale Nicola Ferrari & Band “Nicola Ferrari Project”, si è tenuto lo scorso 2 luglio. Dopo i primi due singoli Come back to me e Maryline, che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle classifiche indie di tutto il mondo, Nicola Ferrari è tornato con Falling Star.

La rassegna si concluderà martedì 23 luglio con il quarto concerto Francesco Coccapani & All Stars Group, “Passeggiata in Palazzina attraverso la musica“.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale molto intenso e coinvolgente che toccherà svariati generi musicali, dal pop al rock, dal folk al country. Anche il gospel sarà rappresentato dalla esibizione del Modena Gospel Chorus diretto dal Maestro Gianni Borelli.