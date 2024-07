Rapinò un supermercato di Carpi: condannato, finisce in carcere 50enne di Correggio

Il 6 dicembre 2021 si è reso responsabile del reato di rapina in concorso presso un centro commerciale di Carpi (MO). Nel dettaglio, quel giorno verso le 13.30, nella Galleria del centro commerciale Borgogioioso di Carpi, una guardia giurata, mentre usciva con il borsone contenente le cassette che aveva prelevato dal bancomat e dalla cassa continua Bper, veniva raggiunto da un malvivente (travisato con mascherina, cuffia e cappuccio) che, impugnando una pistola, gli intimava di lasciare il borsone pieno degli incassi e lo spingeva contro una porta a vetri che andava in frantumi. Il vigilante reagiva e veniva minacciato con la pistola da cui partiva un colpo, che lo feriva alla gamba sinistra. I rapinatori, tra cui l’odierno condannato, sfilavano l’arma della guardia giurata, prelevavano la borsa e fuggivano a bordo di un’auto, poi risultata rubata.

Grazie ad approfondite indagini delle forze dell’ordine, l’uomo veniva individuato, arrestato e tradotto in carcere. A seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa nell’aprile 2023 dal GIP del Tribunale Ordinario di Modena, confermata nel dicembre dello stesso anno dalla Corte d’appello di Bologna e divenuta definitiva il 21 giugno 2024, l’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a 3 anni di reclusione. Detratti i periodi di pre-sofferto, dovrà espiare 2 anni 8 mesi 5 giorni in regime di detenzione carceraria, oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di 1400 euro.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il 2 luglio scorso ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Correggio, nel cui comune l’uomo risiede. I militari hanno raggiunto il 50enne presso la propria abitazione, lo hanno arrestato ed hanno dato esecuzione al provvedimento accompagnandolo in carcere.