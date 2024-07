A Crevalcore la IX edizione di Notti delle Sementerie

Dall’11 luglio al 3 agosto 2024 (ore 21) torna Le Notti delle Sementerie – IX edizione, con il debutto di una nuova grande produzione: Lisistrata chi fa la guerra non fa l’amore, messa in scena, come da tradizione, nello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche nella campagna di Crevalcore (Bologna), nel suggestivo Teatro di Paglia, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi dell’Associazione Sementerie Artistiche.

Le Notti delle Sementerie fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Con il sostegno del Comune di Crevalcore, Coop Alleanza 3.0 e gli aderenti al progetto Coulture.

La rassegna estiva 2024, oltre al debutto di Lisistrata, chi fa la guerra non fa l’amore, di Aristofane con la regia di Gloria Giacopini vede la ripresa di uno spettacolo diventato ormai un cult di Sementerie: Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare con la regia di Federico Grazzini.

Le Notti 2024 segnano la conferma di una nuova direzione per l’evento estivo di Sementerie Artistiche: la messa in scena di un grande spettacolo corale che unisce il lavoro di un importante ensemble creativo alla partecipazione della cittadinanza coinvolta direttamente nello spettacolo.

Lisistrata, chi fa la guerra non fa l’amore è un inno all’amore e alla sua potenza, una denuncia dell’ingiustificabilità della guerra come strumento per risolvere i conflitti e un omaggio al teatro. Atene e Sparta sono in guerra. Lisistrata, insieme alle donne ateniesi e spartane, indice uno sciopero particolare: nessuna donna si lascerà più toccare da nessun uomo, finché la guerra non cesserà: chi fa la guerra non fa l’amore!

L’opinione pubblica si spacca tra chi difende l’ordine costituito e chi, stremato dalla sfida imposta dalle donne, propone di cessare al più presto il conflitto. Chi avrà la meglio?

Come è stato per il Sogno di una notte di mezza estate, anche per la messa in scena di Lisistrata è stata coinvolta la cittadinanza attraverso un percorso di laboratori gratuiti di pratica teatrale.

Sementerie Artistiche con i suoi spazi non convenzionali è parte fondante della

messa in scena e dell’evento: l’effimero Teatro di Paglia, che quest’anno per l’occasione verrà costruito richiamando la forma di un anfiteatro greco, ma anche i cortili e i magazzini dell’azienda agricola che ospita Sementerie, e infine il paesaggio della pianura e dei campi coltivati che la circondano, sono la scenografia naturale dello spettacolo. Il rito teatrale non inizia alla prima battuta e termina all’applauso sull’ultima, inizia dal viaggio necessario per raggiungere l’aperta campagna, continua al momento dell’arrivo a Sementerie all’ora del tramonto quando, prima dello spettacolo si scopre lo spazio con calma, iniziando dalla prima forma di accoglienza, quella conviviale, potendo mangiare e bere qualcosa, e culmina nella visione dello spettacolo con l’ingresso infine nel luogo della rappresentazione per eccellenza: il teatro.

Il Sogno di una notte di mezza estate è un’esperienza unica e itinerante. Un cast numerosissimo, tre location differenti e un’opera immortale. La più perfetta delle commedie di Shakespeare calata tra le aziende agricole della Bassa riscopre una comicità senza tempo.

Così gli spettacoli nelle parole di Manuela De Meo e Pietro Traldi: Siamo sempre più convinti che il coinvolgimento delle persone in un’esperienza artistica debba essere quanto più possibile immersivo. La potenza dell’evento teatrale si radica nella presenza. Questo concetto potrebbe apparire scontato, ma non all’alba di un tempo nuovo, come quello che stiamo vivendo, in cui le forme della presenza si sono moltiplicate trascendendo la fisicità. Questa rivoluzione nella quale siamo immersi quotidianamente ha spalancato nuove possibilità di relazione, comunicazione e partecipazione permettendo quindi di percepire in modo cristallino il valore e le peculiarità espressive e ricettive della presenza fisica. La ricerca teatrale che portiamo avanti con Sementerie riguarda proprio questo piano: cerchiamo un coinvolgimento totale con lo spazio, il paesaggio e i suoi abitanti, attraverso un atto teatrale che mantenga un alto livello di qualità artistica in grado di arrivare a tutto il pubblico che ci raggiunge per assistere allo spettacolo.

Le Sementerie Artistiche sono nate idealmente come risposta al terremoto emiliano del 2012, ed è stata dalla necessità di ricostruire alcuni degli spazi dell’azienda agricola Valle Torretta che è scaturita la possibilità di attivare anche una funzione culturale, oltre che agricola, in quel contesto.

Sono previste date di recupero in caso di pioggia che verranno comunicate attraverso i canali di Sementerie Artistiche.

Info https://www.sementerieartistiche.it/

Calendario:

11/07 – Debutto di Lisistrata

12 -13/07 – Lisistrata

18-19/07 – Sogno di una notte di mezza estate

20-21/07 – Lisistrata

25-26/07 – Lisistrata

27/07 – Sogno di una notte di mezza estate

28/07 – Lisistrata

1/08 – Sogno di una notte di mezza estate

2-3/08 – Lisistrata

BIGLIETTI

Intero: € 17 Ridotto under 30: € 13

Ridotto under 12: €2,50

Possibilità di abbonamento ai due spettacoli: €30

tessera associativa: € 3,00

L’ingresso è riservato ai soci di Sementerie Artistiche.

È possibile compilare il modulo di iscrizione all’associazione direttamente dal sito di Sementerie Artistiche.

I biglietti si possono acquistare in prevendita direttamente online sul sito di Sementerie Artistiche o su boxerticket.it

In biglietteria il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.00.