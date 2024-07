Ritiro a Ronzone per i neroverdi, il programma delle amichevoli

Dopo i tre giorni di test medici, i neroverdi di mister Grosso si sono radunati questa sera presso l’hotel Due Pini di Formigine.

Alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali, del Direttore Sportivo Francesco Palmieri e dello staff tecnico e sanitario la squadra ha cenato insieme nella struttura.

La nuova stagione dei neroverdi è pronta a partire. Da domani gli uomini di mister Fabio Grosso cominceranno a lavorare sul campo del Mapei Football Center prima di partire per Ronzone (TN), località della Val di Non, che ospiterà i neroverdi da martedì 9 Luglio a mercoledì 24 Luglio.

Nei 15 giorni in Trentino saranno 4 le amichevoli che vedranno coinvolti gli uomini di Grosso:

Mercoledì 17 Luglio : Sassuolo vs Alta Anaunia (I Categoria), campo di Ronzone (TN) ore 18:00

: Sassuolo vs Alta Anaunia (I Categoria), campo di Ronzone (TN) ore 18:00 Sabato 20 Luglio: Sassuolo vs Spal (Lega Pro), campo di Ronzone (TN) ore 17:00

Sassuolo vs Spal (Lega Pro), campo di Ronzone (TN) ore 17:00 Mercoledì 24 Luglio : Sassuolo vs AC Trento (Lega Pro), campo di Ronzone (TN) ore 16:00

: Sassuolo vs AC Trento (Lega Pro), campo di Ronzone (TN) ore 16:00 Mercoledì 24 Luglio: Sassuolo vs Sassuolo Primavera, campo di Ronzone (TN) ore 18:00

A chiudere il periodo di ritiro sarà dunque la gara amichevole in famiglia con la formazione della Primavera Campione d’Italia guidata da mister Bigica che prenderà il posto della prima squadra nella sede del ritiro e si tratterrà in Val di Non fino al 31 Luglio.

L’ingresso al campo di Ronzone per assistere alle gare amichevoli è libero.