Raccolta differenziata, nuovo premio per Nonantola all’edizione 2024 di “Comuni Ricicloni”

Com’era accaduto nel 2023, anche quest’anno per Nonantola è giunto il prestigioso premio da “Comuni Ricicloni”, il dossier di Legambiente che fa il punto dal 1994 sui comuni con i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani.

La neo Sindaca Tiziana Baccolini si è recata a Roma per ritirare il premio come “Miglior Comune Rifiuti Free” sopra i 15mila abitanti dell’Emilia Romagna. La consegna è avvenuta direttamente dalle mani dall’Assessora all’Ambiente della nostra regione, Irene Priolo, invitata a portare il proprio contributo ai lavori dell’Ecoforum.

Durante la 31esima edizione, è emerso come Legambiente abbia costruito percorsi di partecipazione, condivisione e confronto tra i soggetti interessati con l’obiettivo di implementare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata nel nostro Paese, primo passo verso il riciclo e l’economia circolare.

Nonantola, nel 2023, ha raccolto in modo differenziato l’86,3% dei rifiuti, con un residuo secco di 60 Kg pro-capite, ben al di sotto dei 75 kg, soglia limite per essere considerati comuni rifiuti free.

“Anche in questo 2024 siamo orgogliosi del riconoscimento giunto da Legambiente, è il frutto di un importante e costante lavoro di squadra – afferma la sindaca Tiziana Baccolini. Condividiamo il premio con Geovest, il nostro gestore che continua a puntare sulla riduzione e la separazione dei rifiuti, con le associazioni di volontariato che svolgono iniziative per la pulizia del territorio o collaborano alla gestione del Centro del riuso. Non ultimi, tutti i cittadini, le attività produttive e commerciali che, con rispetto delle regole e cura per l’ambiente, collaborano alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti prodotti”.

Per quanto riguarda i dati nazionali secondo l’ultimo report, riferito al 2023, Legambiente comunica che i Comuni Rifiuti Free, ovvero quelli che contengono la produzione pro capite di rifiuti indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno, sono saliti a 698, l’11% in più rispetto al 2022.