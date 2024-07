Domenica 7 luglio a Toano il Festival dell’Appennino: cori dall’Italia

È il più antico festival corale della provincia di Reggio Emilia. Nel 2024 giunge alla 42° edizione. Torna domenica 7 luglio il Festival dell’Appennino reggiano, una rassegna nazionale di canti di montagna organizzata dal Comune di Toano assieme alla locale Proloco, con il supporto dei Cori Vocilassù e Matildico Valdolo.

“Toano è davvero il paese dei cori – afferma Leonardo Perugi, neosindaco toanese –. Chi vive a Toano sa quanto questo appuntamento sia importante per la comunità toanese per merito delle diverse realtà corali che si sono succedute e tutt’ora presenti, attualmente quattro. Il nostro comune, grazie ai cori, è riuscito a dare continuità alla tradizione molto antica del cantare per aie, case, campi…. e, di questo, siamo molto orgogliosi. Oltre che alla Proloco, organizzatrice, dico grazie alle realtà musicali del nostro paese che continuano questo impegno fatto di musica, bel canto e amicizia, un ottimo esempio di fare cultura nella Riserva di Biosfera Mab Appennino”.

Oltre al Coro Matildico ValDolo (diretto da Claudio Beltrame) e Vocilassù (diretto da Mirka Cassinadri e Gaetano Borgonovi), interverranno i cori Genzianella (di Pistoia, diretto da Sebastiano Gallingani), Bismantova (Castelnovo ne’ Monti, diretto da Giovanni Baroni) e Storie dai Monti (di Parma, diretto da Mario Ugolotti).

È uno dei pochi Festival italiani dove, per i cori, è riservato il ricevimento in Municipio. Per altro alcuni cartelli turistici posizionati a inizio anno a ingresso paese indicano che, qui, siamo nel “Paese dei cori”, accanto quelli della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano.

Questo il programma della giornata: alle ore 10, presso il Municipio, il ricevimento delle delegazioni dei cori da parte del sindaco. Alle ore 11.30 presso la Pieve matildica Santa Maria in Castello la santa messa cantata dai cori, alle 12.30 i cori si ritroveranno tutti insieme per condividere il pranzo all’Hotel Miramonti, alle 16.30 il 42° Festival dell’Appennino presso la Chiesa parrocchiale presentato da Silvia Razzoli.

Per l’occasione il capoluogo di Toano sarà animato da un mercato straordinario del Com.re.