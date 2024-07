Domenica chiusura di via per Montegibbio dal convento al parcheggio del castello per manifestazione

Si svolgerà domenica 7 luglio la manifestazione di rally “2° Slalom Sassuolo – Montegibbio”.

Una gara che coinvolgerà la Strada Provinciale n°20, via per Montegibbio, dall’intersezione con via Montanara fino al parcheggio del Castello dalle ore 9 alle ore 17.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, l’ordinanza n° 184 del 2 Luglio a firma della Comandante della Polizia Locale impone modifiche a viabilità e sosta lungo l’intero percorso.

In particolare: via per Montegibbio (SP20) sarà chiusa al transito dal km 0.500 (indicativamente all’altezza del Convento) sino al parcheggio del Castello.

La chiusura sarà disposta dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17 salvo, naturalmente, emergenze.