Scappa e lancia per terra la droga: arrestato dalla Polizia di Stato di Carpi

La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni, residente fuori città, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata del 30 giugno scorso, personale del Commissariato di Carpi, nel corso dell’attività di controllo del territorio, ha notato in viale dei Cipressi il giovane, che alla vista della Polizia, è scappato come per eludere un eventuale controllo.

Gli agenti, postisi all’inseguimento, lo hanno raggiunto e fermato in via Catellani. Durante la fuga il 28enne ha tentato di disfarsi, lanciandolo a terra, di un panetto di hashish per un peso complessivo di 77,7 grammi, subito recuperato dagli operatori.

Sulla sua persona sono stati rinvenuti ulteriori tre involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 2,2 grammi.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.