Inizia da Maranello la sesta edizione del Festival Via Emilia

Inizierà il 4 luglio da Maranello, in piazza Nelson Mandela dalle ore 21,15, la sesta edizione del Festival Via Emilia la strada dei cantautori che, dopo cinque tappe che, oltre a Maranello, coinvolgeranno Fiorano, Formigine, Lugo di Ravenna e Rubiera, arriverà alla finalissima in data ancora in via di definizione.

Il “Festival Via Emilia la strada dei Cantautori” è un progetto realizzato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica e, attraverso la sua programmazione e realizzazione, intende rendere omaggio ai cantautori che, con la loro musica e le loro indimenticabili canzoni, hanno creato la storia musicale del nostro Paese, testimoniando la ricchezza culturale e le qualità artistiche dell’Italia intera.

Il Concorso presenterà anche aneddoti e curiosità di vita vissuta da parte dei grandi nomi della canzone d’autore, che saranno ospiti delle serate del Concorso e che saranno intervistati da Marco Barbieri.

A Maranello, giovedì 4 Luglio, si esibiranno: Alessandro Luisi Band, Ciro Zerella Selenio, Pierfrancesco Coppolella, Fabio Messieri, Sara Sampieri, Bruno Mari, Mariano Romiti, Andrea Signorelli, Manleva Band, One Glorious Minute Band.

La partecipazione è libera e gratuita; in caso di pioggia l’evento sarà spostato all’Auditorium Enzo Ferrari. Info su www.festivalviaemilia.it.