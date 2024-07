A Toano l’arrivo del Giro d’Italia femminile e il ritiro della Reggiana

L’Appennino reggiano si conferma terra di sport, e a Toano nei prossimi giorni sono in arrivo alcuni appuntamenti molto importanti, come conferma il Sindaco Leonardo Perugi: “Abbiamo davvero appuntamenti di alto livello, a cominciare da martedì 9 luglio, con la terza tappa del Giro d’Italia femminile, che partirà da Sabbioneta (MN) per arrivare appunto a Toano. Un evento davvero straordinario, un onore essere sede di un arrivo di tappa del Giro, per cui tengo anche a ringraziare l’amministrazione precedente che ha formalizzato questi accordi. Vivremo una eccezionale giornata rosa, con tutte le emozioni che la carovana del Giro porta con sé, con una tappa che peraltro promette spettacolo visto che gli ultimi 12 chilometri sono tutti in salita, territorio ideale per fughe e attacchi.

Il movimento del ciclismo femminile d’altra parte è in forte crescita negli ultimi anni, e a cimentarsi nella corsa saranno alcune delle atlete più forti del mondo. Sono davvero orgoglioso per questa opportunità che non sarà solo una grande giornata di sport ma anche un modo straordinario per far conoscere e promuovere il territorio toanese”. Il secondo evento sportivo che rappresenta un ritorno ed è ormai molto atteso, è il ritiro pre-campionato della Reggiana. E qui Perugi ha anche un forte legame affettivo con la squadra granata: il padre del Sindaco era infatti Paolo Perugi, indimenticato centrocampista scomparso prematuramente nel 2009 che alla Reggiana ha militato per quattro stagioni dal 1986 a 1988, poi dal 1989 a 1991. “Sarà una grande emozione accogliere a Toano la Reggiana – afferma Perugi – per questo legame con la mia famiglia, ma anche perché con il paese si sta consolidando un legame importante: è il terzo anno che la società sceglie Toano per il ritiro, e tutta la comunità aspetta con gioia il ritorno della squadra. Sarà anche l’occasione per conoscere il nuovo mister William Viali e lo staff.

Si tratta di una collaborazione, quella con la Reggiana, alla quale vogliamo dare continuità anche nei prossimi anni e crediamo che Toano sia sede ideale per preparare il campionato sia per il livello delle strutture sportive che delle strutture ricettive, in primis l’Hotel Miramonti dove soggiornerà la squadra”.

Su questi importanti appuntamenti aggiunge l’Assessore allo sport di Toano, Roberto Zanini: “Toano si inserisce in una progettualità che ormai da alcuni anni vede l’Appennino impegnato nella promozione del territorio attraverso gli eventi sportivi e che sta dando risultati molto importanti. Oltre al Giro d’Italia e al ritiro della Reggiana stiamo lavorando anche ad altri appuntamenti tra raduni e gare, che possano portare atleti e accompagnatori a soggiornare da noi: a fine agosto ad esempio avremo anche il ritiro del Centro Volley Reggiano femminile”.