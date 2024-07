Ghirlandina, al via le visite serali con l’aperitivo in torre

Da venerdì 5 e per tutti i venerdì di luglio, alle 19.30, visita guidata con brindisi conclusivo ai piedi della Torre. Su prenotazione, per un massimo di 25 persone

Con l’arrivo dell’estate, torna anche “Aperitivo in Torre”, la visita guidata serale alla Ghirlandina che si svolge il venerdì e si conclude con un brindisi tra i partecipanti.

L’iniziativa prende il via venerdì 5 luglio e prosegue per tutto il mese con appuntamento ogni venerdì alle 19.30 fino al 27 luglio.

La visita, organizzata dalla cooperativa Ars/Archeosistemi con il servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena, dura circa un’ora ed è aperta a un massimo di 25 persone. Per partecipare è necessario prenotarsi online sul portale visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/aperitivo-in-torre). Si paga solo il biglietto di ingresso che costa 3 euro per gli adulti, 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni e over 65, gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, disabili e accompagnatori.

La guida accompagnerà il gruppo nella salita dei duecento scalini della Torre, fino alla sala dei Torresani, spiegando la storia e la funzione civico-religiosa che la Ghirlandina ha avuto sin dal medioevo. Una volta ridiscesi, la visita si concluderà con un brindisi insieme ai piedi della torre.

Informazioni anche allo Iat Ufficio Informazione e accoglienza Turistica, piazza Grande 14, tel. 059 203 2660, e sul sito www.visitmodena.it