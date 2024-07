Sassuolo, primo consiglio comunale. Filippo Simeone presidente

Primo consiglio comunale per Sassuolo, che in mattinata aveva presentato la Giunta e la sera, in piazza Garibaldi, riunisce il civico consesso. La banda cittadina a dare il benvenuto ai consiglieri, che poi hanno dato corso all’ordine del giorno della prima riunione. Eleggendo il presidente del consiglio (Filippo Simeone del Pd) e i suoi vice (Matteo Dragonetti indicato dalla maggioranza e Cristian Misia dalle opposizioni) ed i rappresentati del consiglio comunale nel consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ovvero Giuseppe Bove, Paola Maffei, Rossano Dallari, Martina Desiante e Gabriele Bedini per la maggioranza, Giuseppe Vandelli, Stefania Giavelli e Davide Capezzera in rappresentanza dell’opposizione.