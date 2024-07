Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 2 luglio 2024

Attenuazione della nuvolosità al mattino con ampie schiarite. Dal pomeriggio, poco nuvoloso in pianura con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi centro-occidentali che potranno dar luogo a locali rovesci e/o temporali. Tendenza nella notte ad un nuovo, graduale aumento della nuvolosità.

Temperature minime quasi stazionarie attorno a 18/19 gradi; massime in diminuzione tra 26 e 29 gradi.

Venti deboli variabili a regime di brezza sulla costa. Temporanei rinforzi sul crinale centro-orientale e sulla costa in mattinata.

Mare inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento.