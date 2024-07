Fiorano: lotta alle zanzare e ad altri insetti

Giovedì 4 luglio al mercato settimanale di Fiorano, in via Santa Caterina, è prevista la distribuzione gratuita di larvicidi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L’attività è organizzata dal servizio Ambiente del Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Regione, Ausl, Ceas pedecollinare e Res.

Oltre alla distribuzione gratuita di larvicidi, verranno date informazioni per imparare ad adottare comportamenti e strategie di difesa contro la zanzara tigre.

Mentre, per i più piccoli, è in programma un laboratorio scientifico per scoprire le caratteristiche e le abitudini di questo insetto.