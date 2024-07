59 Agenti della Polizia di Stato in prova assegnati alla Questura di Bologna

Dal 24 giugno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato 59 Agenti in prova alla Questura di Bologna, di cui 50 hanno preso servizio negli Uffici/Divisioni della Questura, mentre 9 presso i Commissariati di P.S. di Imola e San Giovanni in Persiceto.

I giovani Agenti, vincitori di concorso, hanno frequentato il 225° corso di formazione presso varie Scuole di formazione dislocate su tutto il territorio nazionale, prestando giuramento il 19 giugno u.s., e saranno impegnati nella c.d. fase di applicazione pratica fino al prossimo 5 ottobre.

La Questura di Bologna, per l’occasione, ha organizzato diverse attività nel corso di tutta la settimana appena conclusa, al fine di orientare e avviare i nuovi colleghi alla vita lavorativa nella realtà del territorio bolognese.

Per agevolare il raggiungimento della Caserma Smiraglia da parte degli Agenti è stato predisposto un servizio navetta, dalla Stazione di Bologna Centrale, attivo dalle ore 8.00 alle 20.00 del 24 giugno, giorno di arrivo e presa in forza dei colleghi.

I giorni successivi, gli Agenti hanno incontrato il Vicario del Questore, Dott. Roberto Della Rocca, nonché i Dirigenti di diversi Uffici della Questura, che hanno fornito ai neo-poliziotti nozioni in merito alla deontologia professionale, all’assetto formale, al corretto impiego dei mezzi e veicoli di servizio, al tema delle relazioni esterne e dell’utilizzo dei social, nonché ulteriori utili informazioni circa le attività di servizio.

I successivi 26 e 27 giugno sono stati invece dedicati alle attività di addestramento al tiro e di aggiornamento professionale teorico sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine, gli Agenti hanno incontrato il Dr. Carlo Barbieri, Direttore Tecnico Capo Psicologo della Polizia di Stato che, in servizio presso la Questura di Bologna, rappresenta una risorsa preziosa per il benessere emotivo e psicologico degli operatori.

Nella mattinata di venerdì 28 giugno, il Questore Antonio Sbordone ha accolto e dato il benvenuto ai 59 Agenti, sottolineando i valori a cui la Polizia di Stato si ispira: “mi aspetto da voi grande impegno, equilibrio e serietà nello svolgere il nostro dovere di servire quotidianamente la comunità” – dice il Questore ai colleghi – “è importante che conserviate sempre l’entusiasmo e la voglia di fare che avete adesso”.

Nel weekend appena trascorso i giovani Agenti sono stati impiegati nei servizi di ordine pubblico connessi al Tour de France, affiancati da colleghi più esperti, mettendo in pratica le loro conoscenze; in tale occasione hanno dato prova di essere pronti a fornire il loro contributo per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

In mattinata, infine, il Questore ha incontrato altri 11 Agenti provenienti da altre Questure e Reparti, che da oggi sono anch’essi assegnati alla Questura di Bologna.