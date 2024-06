Beccata con oltre 300 euro di merce non pagata: denunciata 43enne

Nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti presso un noto supermercato di viale Rodolfo Morandi a seguito di una segnalazione di furto notato da un addetto alla vigilanza e commesso da una donna che, dopo aver prelevato diverse merce dagli scaffali, superava le barriere antitaccheggio senza pagare e cercava di guadagnarsi la fuga senza riuscirci.

La donna, una 43enne italiana senza fissa dimora, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, all’arrivo degli agenti veniva prontamente fermata e trovata in possesso di merce non pagata per un valore di oltre 300 euro.

Condotta presso i locali della Questura e al termine degli accertamenti di rito, la 43enne veniva deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La merce, di cui una parte risultava ancora rivendibile, veniva restituita al titolare dell’esercizio commerciale.