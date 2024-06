Ancora senza esito le ricerche del 19enne caduto nel fiume Enza a San Polo d’Enza

Si sono protratte anche in serata le ricerche del 19enne caduto nel fiume Enza questa mattina. Il tratto fluviale a valle del ponte sulla SP 513 tra San Polo d’Enza e Traversetolo è stato illuminato con torri faro. Sulle due sponde sono state effettuate perlustrazioni da parte delle unità fluviali dei Comandi Parma e Reggio Emilia, supportate da squadre di volontari di protezione civile.

Per tutto il pomeriggio sono andate invece avanti ricerche in superficie e sott’acqua tramite sommozzatori arrivati dal Comando di Firenze. Effettuati anche diversi sorvoli con elicottero VF e del 118. Nel punto ove si ipotizza la caduta del ragazzo è presente un rullo idraulico alimentato da una corrente molto sostenuta che ha reso molto difficoltose le ricerche in profondità. Al momento le ricerche da parte dei sommozzatori sono state sospese, riprenderanno domattina con l’ausilio dei droni.