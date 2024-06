“Anch’io sono la protezione civile”, al via camposcuola alle Ferraris di Modena

La Croce Rossa Italiana Comitato di Modena partecipa alla quattordicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato a 36 ragazzi della prima, seconda e terza media, in una magnifica esperienza promossa dal Dipartimento della Protezione Civile che è in programma dal 1 al 6 luglio 2024, presso le scuole Ferraris di Modena in via Divisione Acqui al numero 160.

In un percorso di una settimana, che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di Protezione Civile, i rischi incendi boschivi, idrogeologico, persone scomparse e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente, la propria comunità e, complessivamente di sviluppare la sensibilizzazione alla prevenzione dei rischi idrogeologici che colpiscono in particolare il nostro territorio.

Le attività formative programmate e organizzate saranno svolte durante la durata del campo scuola, saranno trattati temi quali: incendi boschivi, rischio idrogeologico, persone scomparse con attività e dimostrazioni pratiche visite guidate, escursioni. Giochi e attività ludiche dedicate ai ragazzi. Il Comitato CRI di Modena, attraverso questo progetto del Dipartimento, si propone di supportare la crescita e lo sviluppo dei giovani partecipanti come agenti di cambiamento e di investire sulla conoscenza, promozione e cultura della Protezione Civile, con modalità che coinvolgeranno i 30 giovani dal punto di vista sociale, emotivo, relazionale e cognitivo, e rappresenterà per loro una esperienza indelebile. Questa iniziativa vuole anche rinforzare la rete tra le associazioni del territorio per favorire e rendere sempre più solido il sistema di protezione civile.