Tour de France: la Questura di Bologna ha predisposto uno strutturato servizio di ordine pubblico

Il Tour de France, la più importante competizione ciclistica internazionale, per la prima volta nella storia partirà dall’Italia e nel nostro territorio nazionale si svolgeranno le prime quattro tappe.

I comuni della provincia interessati dal percorso sono: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Pianoro e Bologna.

La Questura di Bologna ha predisposto uno strutturato servizio di ordine pubblico, disimpegnando un centinaio di uomini e reparti speciali, al fine di garantire le misure di safety & security, con il coinvolgimento delle altre forze di Polizia e di tutti gli attori che partecipano alla organizzazione di questo evento.

Nello specifico, le strade interessate dal percorso saranno presidiate da parte del personale delle Forze di Polizia e da quello di assistenza dell’organizzazione, al fine di garantire la sicurezza degli atleti e quella dei numerosi appassionati che, sin dalle prime ore di domenica 30 giugno, giungeranno in città per assistere alla competizione; in tal senso è notevole lo sforzo messo in campo dalla Questura che si troverà, nella giornata di gara, a presidiare i punti critici del percorso per sopperire anche allo sciopero a cui aderisce la Polizia Locale di Bologna, con conseguenti complicazioni sulla gestione dell’evento e sulla viabilità cittadina.

Il passaggio dei corridori lungo il percorso sarà preceduto di due ore dal passaggio della carovana pubblicitaria, secondo la tabella di marcia allegata; sia la carovana pubblicitaria sia i corridori saranno scortati dalla Polizia Stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In dettaglio, il giorno domenica 30.06.2024 la gara ciclistica partirà da Cesenatico alle ore 12:15 ed entrerà alle ore 14.49 nel territorio provinciale di Bologna, impegnando qualche minuto dopo la pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per poi proseguire alla volta del capoluogo. La Carovana pubblicitaria, anticipando di due ore la competizione, partirà da Cesenatico alle ore 10.15 ed entrerà in Provincia di Bologna alle ore 13.00, con l’ingresso nel territorio del Comune di Imola.

Gli atleti, provenienti dalla Provincia di Ravenna ed usciti dall’abitato di Imola, percorreranno la strada statale SS 9 “Emilia” attraversando i centri abitati di Dozza, Toscanella di Dozza, Castel San Pietro Terme, Osteria Grande, Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro di Savena. Il percorso di gara impegnerà poi la Strada Provinciale n. 36 sino al Comune di Pianoro e proseguirà con la SS.65 “Futa” fino alle porte di Bologna, ove verranno impegnate numerose strade cittadine, tra cui la famosa “Salita della Madonna di San Luca” adducente all’omonimo Santuario sino all’arrivo di tappa collocato nella centrale Piazza VIII Agosto.

Nelle zone cittadine interessate dalla manifestazione, le Forze di Polizia saranno presenti già dalla sera di sabato 29 giugno con specifici servizi di vigilanza al fine di prevenire eventuali situazioni che potrebbero creare problemi lungo il percorso e monitorare lo stato dei luoghi.

E’ prevista l’interruzione temporanea della pubblica circolazione su tutte le strade interessate dal passaggio degli atleti, già tre ore prima del passaggio della corsa alla media più veloce, sino a 15 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” e comunque fino a cessate esigenze. Il traffico veicolare transitante in concomitanza con lo svolgimento della gara sarà deviato su itinerari alternativi. Su alcuni tratti stradali, potranno essere istituite ulteriori limitazioni alla circolazione a decorrere già dalle ore 00.00 del giorno 30.06.2024; pertanto, si invitano i cittadini a prendere puntuale visione delle limitazioni alla circolazione disposte dalle Autorità locali.

La Polizia di Stato, infine, ha predisposto servizi di ricognizione mediante le unità operative del Reparto Volo di Bologna per l’attività di perlustrazione dell’aerea durante tutta la manifestazione e specifici servizi anti-borseggio, con personale in borghese, nei luoghi interessati dall’evento; a ciò si aggiungono gli equipaggi impegnati nella ordinaria attività di controllo del territorio che, in considerazione della caratura dell’evento, contribuiranno a garantire la sicurezza pubblica ponendo particolare attenzione nelle zone interessate dal Tour.

Le numerose attività predisposte per la gestione della sicurezza della manifestazione verranno coordinate dalla Sala Operativa Interforze costituita presso la Questura, al fine di seguire tutte le fasi della competizione, coordinando tutte le Forze di Polizia e gli Enti intervenuti.