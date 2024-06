Prorogato il servizio “Move-In”

Con l’ordinanza n. 179 del 25/6/2024 a firma del Sindaco di Sassuolo, è stata prorogata dall’1 luglio 2024 al 30/09/2025 l’attuazione del sistema Move – In sul territorio comunale.

Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) è il nuovo servizio della Regione Emilia Romagna che, tramite l’installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti annualmente alle misure di limitazione della circolazione, di percorrere un numero massimo di km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche). Sono previste primalità in chilometri aggiuntivi per i mezzi che adottano uno stile di guida più sostenibile.

Tutte le informazioni sul servizio Move – In sono disponibili sul sito dedicato della Regione Emilia Romagna.