Spazi Eletti ospita l’autrice Stefania Auci

Lunedì primo luglio, alle ore 21 nel parco sul retro della biblioteca comunale (via s. Antonio 4), il Comune di Formigine ospita l’autrice di successo Stefania Auci.

Siciliana, la Auci è insegnante. Della sua Sicilia, ha raccontato la saga della famiglia Florio per la Casa editrice Nord. “I leoni di Sicilia”, il suo primo romanzo, ha venduto più di 1 milione di copie con ben 7 ristampe in un mese, è stato più di cento settimane in classifica, ed ha venduto i diritti in 42 Paesi!

L’inverno dei Leoni, il “sequel”, ha vinto il Premio Bancarella 2022.

Dal primo romanzo è stata tratta la serie tv diretta da Paolo Genovese e interpretata, nei ruoli principali, da Miriam Leone e Michele Riondino.

Sono proprio le contaminazioni tra la letteratura e le forme di comunicazioni contemporanee, non solo quelle televisive ma anche podcast e radiofoniche, al centro della rassegna “Spazi eletti”, della quale l’incontro con Stefania Auci rappresenta il debutto.

La rassegna è stata ideata da Fabiano Massimi, romanziere e docente della Scuola Holden, e vedrà la presenza di altri ospiti noti al grande pubblico: il critico musicale e deejay di Virgin Radio Massimo Cotto l’8 luglio e il giornalista e podcaster Stefano Nazzi il 15 luglio.