Pavullo/Sestola: chiude ponte Prugneto sulla provinciale 30 per 60 giorni

Da lunedì 8 luglio, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte Prugneto sul torrente Scoltenna nei comuni di Pavullo nel Frignano e Sestola, lungo la strada provinciale 30, sarà necessario chiudere il transito sul ponte per 60 giorni fino al 5 settembre, compresi i pedoni.

La chiusura è necessaria per consentire la costruzione dei nuovi cordoli porta-barriera, l’installazione del guard-rail, l’esecuzione di travi di collegamento trasversali e la posa della nuova pavimentazione stradale.

I lavori di manutenzione al ponte, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della struttura per un importo complessivo di 490mila euro, sono iniziati lo scorso 16 ottobre 2023 ed eseguiti dall’impresa Zaccaria costruzioni srl di Montese e per limitare i disagi sono previsti percorsi alternativi che saranno opportunamente segnalati.

Si tratta di un ponte realizzato nel 1890 lungo 66 metri con tre archi a tutto a sesto di luce netta pari a 13 metri interamente in bozze di pietrame e un’altezza di circa 14 metri.

La struttura è stata fortemente danneggiata durante la seconda guerra mondiale e in seguito ricostruita negli anni del dopoguerra (1946-47). Nel corso degli anni non sono stati fatti interventi significativi sull’impalcato e sui parapetti che rimangono con muretti in bozze di pietrame e intervallati da tubi in acciaio ormai sommersi dalla pavimentazione stradale.

Non esistono scarichi delle acque superficiali e l’unico intervento sulla struttura è stato quello di ricostruzione di parte della muratura nell’anno 2005.