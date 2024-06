Bomporto: controllato in sella ad una bicicletta rubata, 30enne denunciato

Nel pomeriggio del 27 giugno, durante un servizio di perlustrazione, i Carabinieri della Stazione di Bomporto hanno proceduto al controllo e alla successiva identificazione di un 30enne, che si trovava alla guida di una bicicletta elettrica, che era stata rubata il giorno prima.

Era stato lo stesso proprietario, dopo aver notato la bici in transito, a chiamare il 112 e a richiedere l’intervento della pattuglia.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di appurare che si trattava proprio della bicicletta di cui era stato denunciato il furto.

L’uomo che era alla guida, che non è stato in grado di giustificare i motivi per i quali avesse in uso il mezzo rubato, è stato segnalato in stato alla Procura della Repubblica di Modena per ricettazione.

La bici è stata restituita al legittimo proprietario.