Arriva a Spilamberto la possibilità di richiesta e rinnovo del passaporto in ufficio postale

Da oggi anche nell’ufficio postale di Spilamberto è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è già disponibile in altri tre uffici postali della provincia di Modena, San Felice sul Panaro, San Cesario sul Panaro e Lama Mocogno, prima di essere esteso a tutte le sedi della regione, come annunciato nei giorni scorsi dal Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. Il progetto Polis, dunque, procede a passi sempre più spediti con l’obiettivo di trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Polis è finanziato con risorse del piano complementare al PNNR (Dl 59/2021) con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni da Poste Italiane.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

“Siamo orgogliosi della partenza di questo nuovo servizio contestualmente in quattro uffici postali della nostra provincia. Il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti è dedicato ai cittadini dei comuni interessati ed è uno strumento di grande supporto perché permette loro di risparmiare tempo e spostamenti e di velocizzare le richieste dei passaporti grazie alla prossimità delle nostre sedi” – ha dichiarato il Direttore Filiale Modena di Poste Italiane Enrico Fiammengo

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge sia agli altri già attivi negli uffici postali Polis, certificati anagrafici, di stato civile, previdenziali e le pratiche di volontaria giurisdizione, sia ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane.