Team Enjoy protagonista di un nuovo progetto di umanizzazione per la Pediatria del Policlinico

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è lieta di sostenere una serie di iniziative estive promosse da Team Enjoy Events & Fun che hanno come obiettivo di contribuire alla realizzazione di un nuovo progetto di umanizzazione delle cure dedicato al miglioramento e arricchimento della Pediatria del Policlinico di Modena.

L’associazione, presieduta da Nicola Ortugno, sta infatti lavorando per realizzare una decorazione originale destinata agli ambienti del reparto in cui sono ospitati i piccoli degenti, sviluppata internamente e con il supporto di alcuni professionisti del settore grafico. Il progetto “Esploratori Coraggiosi” trasformerà il reparto in una giungla fantastica, dove i piccoli esploratori saranno immersi in avventure straordinarie. Attraverso l’uso di colori vivaci, decorazioni tematiche e giochi interattivi, creeremo un ambiente accogliente e divertente per i bambini ricoverati. Attraverso questo approccio si punta a rendere il soggiorno in ospedale più piacevole, contribuendo allo stesso tempo al benessere e alla guarigione dei nostri giovani pazienti, offrendo loro un’esperienza meno traumatica mentre affrontano le sfide della cura medica.

In questi giorni è partita ufficialmente la raccolta fondi per realizzare questo progetto, che si baserà anche sull’organizzazione di eventi. In particolare domani, venerdì 28 giugno, dalle 18, Team Enjoy promuove a Villa Benvenuti a Formigine la “Summer Music Night” in cui è prevista una mostra di pittura a cura degli Artisti della Redecocca, la presenza di un mercatino di artigianato artistico, un food and drink open bar, un torneo di biliardino accompagnato da una DJ Set e, dalle 21, musica live a cura della band rock Fergus, Gustavo Savino al pianoforte per un tributo a Pino Daniele assieme a Luca Annunziata e uno spettacolo di danza con gli allievi della scuola Backstage. L’evento è a ingresso libero. Altre iniziative verranno poi organizzate nel corso delle prossime settimane.