Servizi ambientali, a Serramazzoni apre la casa Smeraldo

Serramazzoni si aggiunge ai comuni dell’Appennino che gradualmente, dalla scorsa estate, stanno adottando i nuovi servizi ambientali con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, così come è richiesto dagli standard europei.

Anche a Serramazzoni, infatti, sono state completate le installazioni dei nuovi cassonetti informatizzati per la raccolta dell’differenziato. Per il momento i contenitori sono fruibili in modalità “aperta”, ovvero senza carta Smeraldo, ma da settembre saranno utilizzabili solo con questa tessera.

Per ritirarla, insieme al kit per la raccolta differenziata, dal 1 luglio al 18 agosto sarà aperta la casa Smeraldo, al civico 169 di via Roma. Negli orari di apertura (tutti i giorni, comprese le domeniche e il giorno di Ferragosto), dalle 8,30 alle 18,30, i cittadini vi si potranno recare secondo l’appuntamento comunicato tramite lettera o se impossibilitati, in altro momento.

Il kit, lo ricordiamo, è composto dalla carta Smeraldo, anche in versione virtuale, dalla pattumella per la raccolta differenziata domestica dell’organico e dai relativi sacchetti in materiale compostabile.

A Serramazzoni, così come nel resto dell’Appennino, il sistema di raccolta sarà stradale.

Le stazioni ecologiche di base verranno accorpate e completate con i nuovi contenitori: i cassonetti della raccolta differenziata di plastica, carta e vetro rimarranno ad accesso libero e saranno dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme, mentre il solo cassonetto dell’indifferenziato si aprirà con una tessera identificativa, la carta Smeraldo, utile anche per accedere alla stazione ecologica.

Solo nelle zone residenziali e nelle principali frazioni sono presenti pure i cassonetti per verde e organico. Nelle aree rurali si promuove, invece, il compostaggio domestico dell’organico invitando i cittadini a ritirare gratuitamente la compostiera alla stazione ecologica dopo aver compilato il modulo distribuito in Municipio.

Da settembre in poi, per il ritiro della carta Smeraldo, ci si potrà rivolgere alla stazione ecologica di via Faeto.