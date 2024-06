L’estate al castello di Spezzano

Come tradizione, anche nel 2024 torna la rassegna musicale “Note di notte”, da anni apprezzato appuntamento dell’estate al castello di Spezzano, a cui si aggiunge, dopo il successo dello scorso anno, anche il Cinema sotto le Stelle.

Saranno sette gli appuntamenti con musica di qualità di generi diversi che faranno da colonna sonora alle serate estive fioranesi e sette le pellicole italiane e straniere che verranno proiettate sul maxi schermo allestito nella suggestiva corte, che farà da splendida cornice a tante occasioni per ritrovarsi e stare insieme.

Durante gli eventi sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

Il ricco calendario della rassegna “Note di notte” è proposto dal Comitato Fiorano in Festa, insieme all’associazione Quelli del ’29, che gestisce il teatro Astoria, coinvolgendo diverse altre associazioni, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. La rassegna “Note di notte” è inclusa nel progetto Palcoscenico per la città “sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2024”. L’ingresso è come sempre libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Si parte martedì 2 luglio alle ore 21.00, con “Central Park – Simon & Garfunkel”. I chitarristi Claudio Rosa e Mauro Spiga ripresentano il mitico concerto del duo statunitense in versione acustica, insieme ad una band di 8 musicisti. Serata a cura di Quelli del ’29.

Seguirà domenica 7 luglio, alle 21.15, “E le stelle stanno a guardare”, sesta edizione del festival “Via Emilia La strada dei cantautori”, promosso dall’associazione Carmina et Cantica. Inaugurerà la serata Silvia Cuoghi, interpretando al flauto una composizione del Maestro Stefano Seghedoni dal titolo “Paper Clips.” Sul palco poi si alterneranno otto artisti: Filippo Toffanin NUMB Band, Nicola Ceccarini, Marco Ribaldi Felsna Kasbak, Davide Cotena e Maria Rosaria Bosco, Poli Opposti Duo, Paolo Lazzarini e Sara Padovani AS AP Duo, Stefano Ferro e Andrea Simion, Emanuele Marrone Cavedio Band. Ospiti gli Opus Avantra con Donella Del Monaco e Alfredo Tisocco. Conduce Marco Barbieri.

Martedì 9 luglio sempre alle ore 21.00, gli MP4 cantano Elisa. Un viaggio sonoro dedicato alla grande voce di Elisa, con un’anima rock, condotto da Marco Pizzirani (percussioni), Valeria Fabiano (voce), Andrea Adani (chitarra e voce), Luca Degli Esposti (basso e voce), a cura dell’Associazione culturale 2A.

Il 16 luglio i Flexus cantano Lucio Dalla (Associazione culturale Caotica), mentre martedì 23 luglio il Comitato Fiorano in Festa propone Ellen River con la sua band “Americana Folk” e il 30 luglio sarà la volta di una esperienza acustica voce, chitarra effetti e loop con Ichò, a cura di Quelli del ‘29

La rassegna “Note di notte” si chiude giovedì 15 agosto, alle ore 21, con il tradizionale Concerto di Ferragosto, organizzato dall’associazione Amici della Musica Nino Rota. Quest’anno in scena “La serva padrona” di Giovanni Paisiello, opera buffa.

Le serate estive al Castello di Spezzano non si esauriscono con la musica, dal 4 luglio al 25 luglio arriva anche il “Cinema sotto le Stelle” curato dall’associazione Quelli del ’29. Le proiezioni cominceranno alle ore 21.30 con biglietto normale a 6,50 euro e ridotto per gli under 18 e gli over 65 a 5 euro. Gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate.

Per le pellicole italiane ed europee collegate alla campagna del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” il costo di ingresso è di 3,50 euro per tutte le fasce d’età

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria all’ingresso del castello di Spezzano (via del Castello 12).

I film in programma sono:

giovedì 4 luglio “Zamora” (€ 3,50)

lunedì 8 luglio “Challengers”

giovedì 11 luglio “Pare parecchio Parigi” (€ 3,50)

lunedì 15 luglio “Sei fratelli” (€ 3,50)

giovedì 18 luglio “Cattiverie a domicilio” (€ 3,50)

lunedì 22 luglio “Gloria” (€ 3,50)

giovedì 25 luglio “Inside out 2”

Per info: castellospezzano@gmail.com o 335440372.