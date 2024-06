Intensificati, anche a Modena, i controlli antidroga dei Carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto un servizio di controllo rinforzato del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sul capoluogo i servizi hanno interessato il centro storico, viale Caduti in Guerra, Via Muzzioli oltre al parco ducale.

Durante il servizio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Modena Principale hanno fermato un 24enne di origine nigeriana che aveva appena ceduto una dose di crack a un giovane del luogo. Lo straniero, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un piccolo involucro di marijuana. All’esito dell’attività di identificazione è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura.