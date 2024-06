Grande Festa dell’Ippodromo di Modena con la Tappa del Palio delle Regioni. Cena di beneficenza

La prestigiosa manifestazione Palio delle Regioni, promossa dal Ministero dell’Agricoltura (MASAF), farà tappa finalmente a Modena con il prestigioso Gran Premio Internazionale di corse di cavalli “Unione Europea”. In tale occasione si celebrerà, con ingresso gratuito, una “Grande festa dell’ippodromo dedicata al pubblico e ai bambini”.

La festa dell’ippodromo sarà destinata alla raccolta fondi a favore dell’Associazione APS Tempio di Modena per il progetto dedicato ai ragazzi diversamente abili della band Rock’n Rulli.

Numerosi gli Spettacoli gratuiti condotti da una “madrina” di eccezione, l’attrice Roberta Giarrusso. Oltre alle sette corse spettacolari dei cavalli del G.P. Unione Europea, si esibiranno i cadetti a Cavallo con l’alzabandiera e l’inno di Mameli cantato dal tenore Gianni Coletta; i carabinieri a Cavallo, la performance della Band Rock’n Rulli e la sfilata delle Associazioni FISE presenti all’evento.

Una bellissima Esposizione di Ferrari e Maserati storiche con la proiezione di video dedicati al pilota Schumacher e dipinti sulla F1 dell’artista Alessandro Rasponi, sarà visitabile sotto le tribune grazie alla donazione pro bono di alcuni collezionisti.

Una grande Area Food sarà allestita grazie al contributo della Coldiretti Modena e del Consorzio ABTM che saranno presenti con numerosi banchetti dedicati al cibo locale: birra, crescentine, borlenghi e prodotti locali renderanno la visita alla festa “squisita”

Un’Area per attività con i cavalli per tutti i bambini sarà aperta grazie all’opera di volontariato di numerose Associazioni FISE di Modena e sarà inoltre disponibile un’area con numerosi giochi per i bambini: gonfiabili, arrampicata, calcetto, green screen, truccabimbi ed altro ancora.

Un importante Convegno Internazionale dedicato al Cavallo si svolgerà dalle 17:45 alle ore 20:10 sotto le tribune dell’ippodromo.

La I Parte del convegno è dedicato alle associazioni Ippiche e alle loro attività per i ragazzi con disabilità e le famiglie, al modo in cui possono venire finanziate attraverso la certificazione di sostenibilità sociale delle imprese e dagli Enti pubblici. Parteciperà Mons Erio Castellucci Arcivescovo di Modena, il Vicepresidente della Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli, il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Paolo Calvano, il Direttore dell’Ippica Nazionale Ing. Remo Chiodi

La II Parte del convegno è dedicata al futuro del cavallo italiano da corsa. Hanno confermato la loro partecipazione Importanti Speaker, tra cui il presidente ANACT Roberto Toniatti, Guillaume Maupas, segretario generale UET e Stefano Eriksson in rappresentanza di ATG ed altri ancora “in progress”.

Il convegno potrà essere seguito anche in streaming ottenendo il link dal sito www.ippodromoghirlandina.it

Una Cena di gala benefica per la raccolta fondi a favore della APS Tempio di Modena per il progetto Rock’n Rulli si svolgerà dalle 20:30 alle 23:00 grazie all’opera prestata gratuitamente del famoso Chef Stellato Luca Marchini, particolarmente sensibile alle iniziative di solidarietà sociale.