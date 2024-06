Domenica 30 giugno i Chiostri di San Pietro ospiteranno la prima “Festa del Lambrusco ai Chiostri”

Il Lambrusco, la sua storia dall’identità popolare, ma anche ricercata, sarà il protagonista della manifestazione, affiancato da altre eccellenze enogastronomiche del territorio, tra cui il Parmigiano Reggiano, l’Aceto Balsamico tradizionale reggiano, l’Anguria reggiana IGP e le nocciole.

Il programma della Festa prevede un ricco carnet di iniziative: degustazioni, diversi incontri tematici per tutta la durata dell’evento, laboratori per adulti e bambini, e musica con dj-set e cibo.

I bellissimi spazi dei Chiostri saranno allestiti con stand, chioschi e isole dedicate a incontri che approfondiranno le caratteristiche del vino e delle tante altre eccellenze: specificità, storia e i molteplici possibili impieghi.

Le associazioni e realtà presenti guideranno i visitatori in un viaggio di sapori, a partire dall’unicità del prodotto Lambrusco insieme alla sua cultura e la sua storia autentica, affiancato dai prodotti emiliani, una storia da scoprire ripercorrendo i territori di produzione e il legame con la sua gente.

Il programma si snoda in due sezioni principali: “Sapori Emiliani” dalle 10.00 alle 14.00 con pranzo e “Bollicine Emiliane” dalle 18.00 alle 24.00 con degustazioni delle cantine del Consorzio tutela Lambrusco, cibo e musica in distesa e cena. Alle 20, presso l’area incontri saranno presenti i promotori e i partner con la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, e nell’occasione si terrà l’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano a cura del Consorzio Parmigiano Reggiano.

“È la prima volta che siamo nel centro di Reggio Emilia” dichiara Claudio Biondi, presidente Consorzio Tutela Lambrusco “questo è un territorio, tra Modena e Reggio, che ospita oltre mille ettari di superficie vitata. Per noi è motivo di orgoglio partecipare a questa iniziativa che abbina prodotti locali all’insegna dell’eccellenza”.

“I Chiostri si confermano luogo di incontro per la comunità, non solo locale” aggiunge Antonietta Serri, presidente Consorzio Quarantacinque “La rete di collaborazioni, di volta in volta, consente di promuovere e organizzare eventi di qualità, proposte di intrattenimento e culturali sempre nuove rimanendo in un’ottica di innovazione sociale”.

La Festa del Lambrusco ai Chiostri è un’iniziativa di Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e Consorzio tutela Lambrusco in collaborazione con Consorzio Quarantacinque, Consorzio Parmigiano Reggiano, Confraternita aceto balsamico tradizionale APS, Consorzio di tutela dell’anguria reggiana IGP, Pause Atelier dei Sapori, Azienda agricola Ghiardello, Azienda Agricola Bellamico, Legacoop Emilia Ovest, Boorea, La Grande Cena, Cooperativa sociale Rigenera, Cooperativa sociale Il Bettolino, Agricola Giovanardi e DO-Mani, con il patrocinio di Comune di Reggio Emilia e Regione Emilia-Romagna. L’ingresso alla festa è gratuito, rimangono a pagamento le degustazioni, il pranzo e la cena.

La Festa del Lambrusco sarà seguita la sera di lunedì 1° luglio dalla Grande Cena di Boorea a cui collabora il Comune di Reggio Emilia e per la prima volta il Consorzio Quarantacinque, come sempre supportata dalla mobilitazione del volontariato reggiano, e in particolare alle centinaia di volontari AUSER e ARCI, che lo copromuovono insieme a Boorea, e grazie alla partecipazione di AIS Associazione Italiana Sommelier.

I fondi raccolti dalla Grande Cena saranno destinati a progetti di solidarietà della ong WeWorld in Siria, per le scuole di Aleppo devastate dalla guerra civile prima e dal terribile terremoto del 2023 poi, in Madagascar all’Ospedale di Ampasimanjeva del Centro Missionario Diocesano, alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e alle attività della cooperativa sociale reggiana Rigenera che avvia al lavoro giovani e persone con disabilità.

Per e programma aggiornato: www.chiostrisanpietro.it/eventi/la-festa-del-lambrusco-ai-chiostri/