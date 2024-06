Della Lana e della Seta: la festa della Via dedicata ai cammini e ai camminatori torna il 29 e 30 giugno

Il 29 e 30 giugno, sul crinale tra Emilia e Toscana, torna l’evento che celebra il sesto compleanno della Via della Lana e della Seta, il cammino che collega Bologna a Prato.

Due giorni dedicati all’outdoor, con un occhio di riguardo anche per le prelibatezze culinarie del territorio, gli spettacoli musicali della Rassegna Crinali, i laboratori per bambini, le visite guidate e le mostre artistiche. Un ricco programma da non perdere per due giorni sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Si comincia sabato 29 giugno (alle 10.30 da Castiglione dei Pepoli) con l’ormai “classica” passeggiata guidata dall’ideatore della Via della Lana e della Seta, Vito Paticchia, e sul Lago Brasimone concerto di Maurizio Geri e Claudio Carboni. Parallelamente si parte anche da Montepiano, alle 10, con il Gruppo del circolo ARCI I Risorti, per incontrarsi a Castiglione in un abbraccio tra camminatori emiliani e toscani intorno alle ore 16, momento ufficiale dell’inaugurazione della Festa che vedrà l’apertura del mercatino tradizionale con stand di produttori, artigianato e associazioni locali in Piazza della Libertà.

Alle 19 apertura delle cucine dove degustare i piatti tipici e di eccellenza che i camminatori possono incontrare lungo la Via della Lana e della Seta, tra cui i tortelli al ragù (classico e di cinghiale) anche in versione vegetariana con burro o con olio preparati dai Circoli di Rasora e Roncobilaccio, la polenta con spezzatino di cinghiale dei Cinghialai di Till e la pappa al pomodoro e ribollita (Bar Gambero).

Le cucine rimarranno aperte per tutta la manifestazione: per la cena di sabato 29, il pranzo e la cena di domenica 30 giugno sarà possibile acquistare un unico ticket al costo di 6 euro al piatto e poi decidere quale degustare.

Per gli appassionati di musica dalle 18 e per tutta la serata di sabato, nell’ambito della Rassegna Crinali, ci saranno i famosi Funk Off, prima funky marchin’ band italiana, in parata per le vie del Castiglione dei Pepoli, mentre a Montepiano partirà una passeggiata serale verso la storica e suggestiva festa medievale di Luciana (ore 17.30) con rientro in notturna.

Tante le possibilità anche per i bambini e le loro famiglie. A Castiglione sabato alle ore 17 ci sarà lo spettacolo Bambabambin puppet theatre – burattini a guanto e maschere; domenica dalle ore 16 attività per costruire uno strumento musicale con due laboratori: “Piccoli Animali per Piccoli Umani” e “Ri-circolo”, a cura di Appennino Sound.

Sul versante toscano, invece, domenica 30 giugno imperdibile l’esperienza della “Sound Walk”, passeggiata “sensoriale”, dove immergere i piedi nelle acque del fiume e ascoltare suoni e musiche nella natura accompagnati dal musicista e sound designer Stefano Zorzanello fino al concerto di In Continuità Quartet (ritrovo a Montepiano ore 10.15). A seguire, alle 13 pranzo a cura della Pro loco presso lo Chalet di Montepiano aperto anche a chi non partecipa alla passeggiata (prenotazioni allo 0574 959031). Menù comprensivo di acqua e vino €22: Entrée di pappa al pomodoro, tortelli “Il Sole del Saetti” (ripieno di ricotta burrata e riduzione di pomodorini datterini con nuvola di ricotta salata e pomodorino confit), Spezzatino cinghiale con verdure al forno, Torta di castagne.

E ancora tantissime attività culturali che vanno dalle visite guidate al Centro Cultura Paolo Guidotti all’esposizione di acquerelli “A un passo dal Bosco”, dalla mostra “Le ordinarie avventure di persone straordinarie”, omaggio al patrimonio orale dei racconti di Montepiano, fino all’incontro a cura della Fondazione CDSE “Montepiano dalle guide dell’Ottocento all’App Cammini: un viaggio nel tempo e nello spazio tra antiche villeggiature e realtà aumentata” (ritrovo ore 15.30 presso il suggestivo parco di Villa Bega a Montepiano, in via dell’Appennino 84).

La festa coinciderà con due serate degli ottavi di finale degli Europei e per questo è allestito il maxischermo nel Parco della Rimembranza di Castiglione dei Pepoli per permettere di seguire in compagnia le partite alle 18 e alle 21, sia sabato che domenica. Ma per chi non ama il calcio la festa continua anche la sera di domenica con l’aperitivo musicale allo chalet di Montepiano assieme al Trio De Quinta Feira alle 18,30 e alle 21 nella piazza di Castiglione dei Pepoli con il jazz del quartetto Algo.

Domenica 30, data la concomitanza con il Tour de France, ci sarà la possibilità di raggiungere la festa con il City Red Bus, in partenza dalla stazione di Bologna alle 8.45, che poi fornirà un servizio di navetta gratuita tra Castiglione e Montepiano.

La Festa della Via della Lana e della Seta è inserita nel cartellone Evento Green. Il progetto “Evento Green” fa parte delle “Attività di Promozione Turistica e Culturale” finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – previsto nell’ambito del progetto CLoSER Comunità Locale Sostenibile Ecologica e Rurale – Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU)

Della Lana e della Seta, festa della Via e di tutti i cammini è una iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Unione dei Comuni della Val Bisenzio, Comune di Prato, Comune di Bologna, Territorio Turistico Bologna – Modena con la collaborazione di Bologna Welcome e Prato Turismo.

INFO: www.viadellalanaedellaseta.com/festa – info@viadellalanaedellaseta.com