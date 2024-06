Conclusa ieri la 3/a edizione del Torneo benefico di calcio a 7 organizzato dal Cus Mo.Re

Si è conclusa mercoledì 26 giugno la 3/a edizione del Torneo benefico di calcio a 7 organizzato dal Cus Mo.Re con il Patrocinio del Comune di Modena “3°Torneo Charity Cus Interforze” presso il Campo Giuseppe Ferrari della Monari Nasi.

Il Torneo riservato a corpi di polizia, interforze, organismi di volontariato e ospedale ha visto scendere in campo 9 squadre: 118 Modena Soccorso, Accademia Militare, Carabinieri, Croce Rossa, Ness1 Escluso, Polizia Locale, Polizia Stradale, Questura, Team Ospedale Baggiovara.

La fase di qualificazione ha avuto come protagoniste nelle settimane precedenti le favorite Questura, Ospedale Baggiovara, Polizia Stradale e Accademia Militare ma nei quarti di finale come ogni anno c’è stata una grande sorpresa, rappresentata quest’anno dai Carabinieri che dopo una partenza in sordina sono venuti fuori sul lungo periodo eliminando con stupore la Polizia Stradale.

Le semifinali svolte ieri hanno visto affrontarsi nel derby Questura e Carabinieri con i primi sempre in vantaggio nell’arco del match ma poi superati nel finale dalla Benemerita per 4 a 3. Vittoria per l’Accademia Militare sul Team Ospedale Baggiovara nell’altra semifinale al termine di una partita molto combattuta. A deciderla una giocata individuale a pochi minuti dalla scadere che incanala la partita sulla vittoria per l’Accademia.

Nella finale per il 3-4 posto vittoria netta della Questura su Ospedale Baggiovara con i questurini che comandano il match sin dalle prime battute e rischiano solo nel finale. La finalissima si chiude in parità grazie al gol allo scadere dei Carabinieri su punizione. A decidere la finalissima ed il Torneo sono quindi i calci di rigore dove la maggior freddezza premia l’Accademia Militare che conquista per la seconda volta in tre anni la vittoria del Torneo.

Grande plauso ai ragazzi di Ness1 Escluso che se la sono giocati con tutti ed hanno fatto conoscere ancor di più questa realtà d’eccellenza del nostro territorio anche a chi ogni giorno è al servizio della comunità per lanciare ancora una volta il messaggio che “la diversità fa la differenza e noi ci crediamo”.

Serata conclusa poi con le premiazioni e le classiche foto di rito.

Per finire grande soddisfazione per la raccolta di beneficenza che anche in questo caso hanno fatto a gara per donare ed hanno permesso al Cus Mo.Re di vincere la partita più importante a favore dell’iniziativa Giunti al Punto “AIUTACI A CRESCERE – REGALACI UN LIBRO” , la campagna di sensibilizzazione alla lettura per diffondere il piacere di leggere a partire dai più piccoli creata da Libreria Giunti al Punto.