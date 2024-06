Torna il San Lazzaro Food & Beer Fest

Torna a San Lazzaro di Savena il SAN LAZZARO FOOD & BEER FEST, uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio che da venerdì 28 a domenica 30 giugno animerà la centralissima Piazza Bracci nella sua nuova ed elegante veste.

Un’edizione speciale che festeggerà i primi dieci anni dell’evento con un super calendario ricco di MUSICA DAL VIVO, SPETTACOLI (come le pirotecniche esibizioni di duelli di spade laser di Star Wars) e INTRATTENIMENTI a partecipazione gratuita, con occhio sempre attento ai più piccoli (per i quali si segnalano fra gli altri l’appuntamento del venerdì con il Fantateatro, il sabato con il laboratorio esperenziale Il Piccolo Chimico, e quelli della domenica con il Teatro dei Burattini e con la magia e illusioni ottiche del MAGO MARIO). Senza dimenticare il sabato e la domenica il bellissimo MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO del gruppo “I Sabati Creativi”, con una ventina di artigiani presenti con le loro originali creazioni.

Dalla mattina di domenica inoltre una trentina di postazioni dedicate all’universo dell’usato bimbi – dai vestiti ai giochi passando per gadget e oggettistica di ogni tipo – coloreranno il “MARCATINO MAMME – LA CULTURA DEL RIUSO”, realizzato in collaborazione con BolognaBimbi, con parte del ricavato che andrà a sostenere le tante attività firmate BimboTu Onlus, splendida realtà del territorio presente con uno spazio dedicato tutte le giornate dell’evento.

Protagonisti in piazza saranno poi come sempre i cibi di strada, con artigiani del gusto selezionati provenienti da tutta Italia: bombette pugliesi, hamburger, american barbecue, borlenghi, tigelle, specialità di pesce dalla riviera romagnola, primi piatti della tradizione romana come carbonara e cacio e pepe, porchetta e molto altro ancora, da consumare comodamente seduti ai tavoli presenti.

Nell’Area Bar oltre a vino, cocktails e bevande a farla da padrone sarà la selezione di birre artigianali e tradizionali a cura dei Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo.

Il Food&Beer Fest è organizzato con il Patrocinio del Comune di San Lazzaro dai Beer Brothers On The Road (https://www.facebook.com/BeerBrothersOnTheRoad/), attivi da anni nel bolognese nella realizzazione di eventi che affiancano food, birre di qualità e forme di intrattenimento pensate per un pubblico trasversale.

ORARI:

VEN. dalle ore 18 alle 24

SAB. dalle ore 17 alle ore 24

DOM. dalle ore 10 alle 23

Per info programma:

https://www.facebook.com/sanlazzarofoodandbeerfest/