Maltempo, piena dei fiumi: dopo ponte Motta chiude anche ponte Pioppa

Chiude ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11 a causa della piena del fiume Secchia, che ha comportato nella serata di martedì anche la chiusura di Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468. Resta chiuso a scopo precauzionale anche il ponte di Navicello Vecchio sulla strada provinciale 255, Sul fiume Panaro.

Prosegue il monitoraggio sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione civile e quello tramite la rete di rilevamento collegata con la sala operativa del Centro unificato di Protezione civile a Marzaglia, per monitorare il passaggio del colmo di piena.

Per quanto riguarda la situazione delle strade provinciali, resta ancora chiusa per frane e smottamenti la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo e, sempre sulla strada provinciale 26 si transita a senso unico alternato in un altro tratto un compreso nel territorio comunale di Guiglia.