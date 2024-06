Maltempo, a decine gli interventi dei Vigili del fuoco nel modenese

A causa di intense precipitazioni che hanno interessato dal pomeriggio di lunedì il territorio provinciale di Modena, con particolare riguardo alla fascia dei Comuni in zona montana di Pavullo, Zocca, Prignano, Polinago, Serramazzoni, Marano, il Comando dei Vigili del Fuoco è stato impegnato con tutte le unità di personale permanente in servizio, oltre a tre distaccamenti volontari, nell’effettuazione di interventi riguardanti principalmente soccorsi a persona, prosciugamenti, frane e smottamenti che hanno causato grosse criticità alla viabilità.

Alle ore 20:00 di martedì 25 giugno si registravano circa 75 interventi effettuati da inizio evento, comprese alcune evacuazioni di persone da zone golenali in corso di inondazione dovuta alla piena del fiume Secchia in comune di Campogalliano. Ieri notte sono state tratte in salvo cinque persone da autovetture bloccate in auto e sorprese dalle piogge, oltre a tre nuclei familiari nelle abitazioni allagate. Tre persone senza fissa dimora sono state invece soccorse in Via Stradello Panaro a Fossalta. In particolar modo l’ultimo intervento ha richiesto sul posto personale del 118, in quanto uno dei tre uomini, nel cercare di raggiungere la riva del Tiepido, aveva ingerito acqua e fango. Sul Posto anche la Polizia di Stato per l’identificazione degli stessi.

Aperto il CCS presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile a Marzaglia a cui sta partecipa personale del Comando per seguire con gli altri Enti l’evoluzione della situazione.