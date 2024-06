Il comico Andrea Perroni a Fiorano Modenese

Fine settimana di “recuperi” al Sempre Maggio Fioranese, organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, per offrire a tutti occasioni di socialità e svago nel centro di Fiorano.

Sabato 29 giugno si comincia con gli Europei di calcio, in piazza Ciro Menotti, alle 18.00, per vedere insieme su maxi schermo la partita Italia-Svizzera. A seguire, alle 21.30, lo spettacolo del comico Andrea Perroni, rinviato dal mese di maggio, per impegni televisivi dell’attore e speaker radiofonico venuto da Colorado Cafè e Zelig.

Domenica 30 giugno, sempre alle 21.30, arriva finalmente sul palco di piazza Ciro Menotti la musica più bella degli anni’80 con il concerto degli Inserimenti Causali, dopo il rinvio di inizi giugno dovuto al maltempo.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è come sempre libero e gratuito.

Per informazioni aggiornate sugli eventi è sempre possibile consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.