Fa tappa in Emilia Road To Social Change UniCredit

Fa tappa in Emilia Road To Social Change, il programma gratuito di formazione della Banking Academy – ESG di UniCredit dedicato a Imprese, Organizzazioni Non Profit e Istituzioni. Un’iniziativa che mira a formare e creare cultura sulla Sostenibilità Integrale, analizzata e approfondita attraverso l’analisi di 5 filiere produttive strategiche per l’Italia: fashion e tessile, materiali, agrifood, turismo e health & care.

Il 1° luglio, dalle 15, Iris Ceramica Group ospita quindi presso il FAB – Fiandre Architectural Bureau di Castellarano (Reggio Emilia) il live talk sul tema La Sostenibilità Integrale nella filiera dei materiali: generare qualità e valore nella ceramica.

Un’occasione di confronto e riflessione su quanto il ruolo della Sostenibilità Integrale sia strategico per il comparto e lo sviluppo di competenze in questo ambito sia essenziale.

L’evento sarà aperto dagli interventi di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; e Federica Minozzi, CEO Iris Ceramica Group. Seguiranno le “Storie di successo, sfide affrontate e aree critiche”, illustrate dai protagonisti della filiera: aziende, organizzazioni Non Profit, istituzioni e startup porteranno testimonianze concrete di sostenibilità nella filiera, condividendo le loro esperienze e le migliori pratiche per creare un’industria più inclusiva, rispettosa dell’ambiente e capace di generare valore condiviso per e con la comunità.

Durante il Talk, i “corner” di approfondimento curati da Marcella Caramazza, Direttrice Istud Business School, e da Marco Taisch, Professore Associato Politecnico di Milano e Presidente MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, su come diffondere la cultura dei verticali ESG nelle organizzazioni e sul rapporto tra innovazione, digitalizzazione e Sostenibilità Integrale.

Franco Mosconi, Professore di Economia Industriale all‘Università di Parma, parlerà quindi dei “Distretti industriali oggi: sviluppo economico e benessere delle comunità”. A moderare gli interventi sarà Riccardo Haupt, COO at Chora&Will Media.

E’ possibile partecipare all’evento registrandosi al link https://education.unicredit.it/it/iscrizione-imprese1.16318.emilia-romagna.html