Castelnovo: in occasione dell’insediamento della nuova amministrazione, interventi della Banda di Felina e del Coro Bismantova

Sabato mattina, 29 giugno, alle ore 10 è in programma in Municipio a Castelnovo il consiglio comunale in cui si insedierà la nuova amministrazione eletta in base alle consultazioni dell’8 e 9 giugno scorso.

La seduta sarà aperta a tutta la comunità e avrà un programma che prevede anche alcuni momenti musicali. Prima dell’apertura della seduta, alle 9.30, davanti al Municipio sarà eseguito l’Inno di Mameli con la partecipazione della Banda di Felina che lo suonerà, e del Coro Bismantova che lo canterà. Poi una volta entrati nella sala consigliare il Coro eseguirà due brani prima dell’avvio della seduta.

A seguire si svolgeranno alcuni punti formali che prevedono tra gli altri il giuramento del nuovo Sindaco Emanuele Ferrari, un intervento di indirizzo su quello che sarà il lavoro dei prossimi anni, la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e la costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei rispettivi Capigruppo.

“Invito davvero calorosamente i castelnovesi a partecipare a questo importante momento per la vita del Comune e del paese – afferma il Sindaco Ferrari – anche chi non avesse mai partecipato a una seduta del consiglio comunale, perché si tratta di un organismo fondamentale per le azioni, i programmi e le scelte che segnano quotidianamente la direzione percorsa dell’ente e del territorio, per cui conoscerne i riti e il funzionamento significa anche esserne parte”.