L’Estate modenese 2024 debutta ai Giardini Ducali

Con un programma ricco di musica, spettacoli e incontri, prende il via l’edizione 2024 dell’Estate modenese con i Giardini d’estate, al debutto sabato 29 giugno con il concerto di Joan Osborne, e numerosi appuntamenti fino a settembre nei cortili del centro storico, nei parchi cittadini e nelle polisportive.

Dai Giardini ducali, il cartellone estivo si allarga, infatti, a Palazzo dei Musei, con appuntamenti nel rinnovato cortile dell’Acero, a piazza Roma per le tre Notti ducali, al Supercinema estivo arrivando a Ovestlab, allo Spazio Nuovo e allo Spazio Lòdola. Spettacoli e concerti animano anche il parco Amendola, con la musica italiana, e il parco XXII Aprile, dove arriva la musica dal mondo, il parco della Resistenza con la danza e il teatro e il parco Ferrari con il teatro-circo. Entrano, infine, nelle polisportive, con la Villa d’oro che propone talk e cinema, la Morane con le band emergenti, la polivalente San Damaso tra libri e incontri.

L’Estate modenese, promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera, sponsor da oltre dieci anni, è progettata e realizzata in collaborazione con gli enti e le associazioni culturali cittadine. Il cartellone 2024 è stato presentato questa mattina, ai Giardini ducali, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi e Davide Bigarelli, responsabile Area management Emilia del Gruppo Hera.

I “Giardini d’estate” debuttano sabato 29 giugno, alle 21, con il concerto della cantante americana Joan Osborne, autrice della famosissima “On of us”. La serata, che sarà aperta dalla cantautrice Ellen River, è la prima tappa modenese della rassegna “Note al Lennon”, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone. La rassegna torna anche lunedì 8 luglio, con il concerto dell’americana Eileen Rose Band, special guest “The legendary” Rich Gilbert per una serata di musica country e honky-tonk, e domenica 28 luglio con la band pop swing toscana “Musica da Ripostiglio”. Tra gli eventi ai Giardini anche il concerto di Venerus, cantautore milanese tra gli artisti più eclettici ed apprezzati che si esibisce con Marta Del Grandi giovedì 11 luglio nell’ambito di Arti Vive Festival in collaborazione con il Comune di Soliera. In agosto, invece, arriva David Riondino con una versione narrata e musicale del Don Chisciotte di scena domenica 11. Non mancano, infine, i tradizionali appuntamenti di Ferragosto con Beppe Zagaglia che quest’anno declina la “modenesità” attraverso la cucina tradizionale nella serata del 14, e con la lirica, il giorno di Ferragosto con un omaggio a Giacomo Puccini, voci liriche, violino e pianoforte per godere delle arie più famose del grande maestro, a cura del Salotto Culturale Modena in collaborazione con Momus.

L’estate ai Giardini propone anche la danza con il galà delle migliori scuole dell’Emilia Romagna e “D’amore e d’assenza” e due docufilm dedicati alla storia modenese: “Emme. La Maserati a Modena” e “Alberto Braglia. L’atleta del re”. Tanta la musica con il cantautore Andrea Govoni, “The 5 kings of rock & soul revue”, le corali di “Voci nei chiostri”, i fisarmonicisti di “Tango night”, il Revol experience festival e il Quartetto Vivaldiano. Non mancano, infine, le risate con il Festival della comicità italiana e il monologo “Tutti bene ma non benissimo”.

Nel Cortile dell’acero, a Palazzo dei Musei, lunedì 3 luglio inizia una rassegna tra parole e musica dedicata a Marco Polo, a 700 anni dalla morte, a cura del Salotto culturale Modena, mentre il Teatro dei Venti prosegue la propria indagine sull’umano e le utopie con il “Don Chisciotte: spettacolo itinerante”, il 12 luglio, con partenza da Piazza Roma. E, sempre in piazza Roma, da lunedì 15 luglio tornano anche i tre appuntamenti di “Notti Ducali”, organizzati da Studio’s. La rassegna si apre con l’energetico Devil Quartet del trombettista Paolo Fresu e il suo “Impromptus”. Martedì 16 luglio è la volta del teatro civile di Corrado Formigli e Stefano Massini insieme in “Titanic, il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare”, e mercoledì 17 luglio sarà Fiorella Mannoia, che festeggia i settant’anni, a regalare al pubblico un grande concerto accompagnata da una band e da un’orchestra sinfonica.

Il programma di settembre torna a Palazzo dei Musei con i burattini di In baracca con Alex e con il concerto “Cantate e serenate” in Galleria estense, mentre nella chiesa di Sant’Agostino, domenica 22, si potrà ascoltare il “Dies Iræ”.

LA SERA NEI PARCHI E NELLE POLISPORTIVE

Concerti nei parchi Amendola e XXII Aprile, danza e teatro al parco della Resistenza e al parco Ferrari. Incontri, cinema e musica nelle polisportive

L’Estate modenese si diffonde anche nei parchi, nelle aree verdi e nelle polisportive modenesi che propongono musica, incontri, cinema e giochi.

Al Parco Amendola si celebrano i cantautori italiani: dall’indimenticabile Fabrizio De André a cui è dedicato il tributo in programma sabato 20 luglio con “I Calaluna live” e a cura di Modena Terzo Mondo, a Ivan Graziani, con le più belle canzoni proposte dalla Roberto Romanelli band sabato 27 luglio. Saranno ricordati anche Lucio Battisti, con il concerto-tributo di Enrico Baraldini e Matteo Cariani sabato 3 agosto, e Augusto Daolio, a Ferragosto con “Un Nomade come tante/i di noi”.

Al Parco della Resistenza, danze, fiabe, un originale Amleto con chitarra, Macbeth, ed aperitivi tra i filari, sempre con entrata e ritrovo da via Ancona e, al parco Ferrari, giovedì 25 luglio, appuntamento con il teatro-circo e lo spettacolo “Il mondo di là”.

Alla Polisportiva Villa d’Oro, in via del Lancillotto, è protagonista il cinema. Ricco il cartellone di film proposti: pellicole di qualità a partire, giovedì 4 luglio, da “Due giorni e una notte” dei fratelli Dardenne, a “Un divano a Tunisi”. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito con tessera Arci.

La Polisportiva Morane ospita la “Wave Experience”, festival di band emergenti, in quattro differenti fine settimana. Si parte sabato 6 e domenica 7 luglio, per proseguire domenica 21 e lunedì 22 luglio. Il festival prosegue sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, e si conclude sabato 14 e domenica 15 settembre. E anche la Polivalente San Damaso va alla ricerca di nuove leve musicali con un talent show il 4 agosto.

Nel programma anche il Giardino di Euphonia con spettacoli di improvvisazione teatrale sotto le stelle, lo spazio Ovestlab con un’iniziativa dedicata a ciò che è scomparso del Villaggio artigiano, lo spazio Lòdola con GiocaModena, la storia di Modena con i giochi da tavolo, lo Spazio Nuovo con un laboratorio di narrazione e teatro, e EstaOff con dj set.

Gli appuntamenti si allargano anche nelle frazioni: tra gli altri, “I lunedì alla Casa di Valeria” a San Donnino tra musica, degustazioni di vino e pizza, passeggiate sull’argine, presentazioni letterarie. Dopo l’anteprima di giugno, il primo appuntamento è con Tommy Togni ed il suo spettacolo “Per un pugno di canzoni”. Gli show proseguono per tutta estate e si concludono lunedì 2 settembre con l’artista Sabrina Gasparini che presenta “Ornella, la voglia e la pazzia”.

Al “Villanova Park”, infine, a settembre (venerdì 13 e sabato 14) ci sarà il Parenti Tour: musica, cibo e mercatini a cura di Parenti tour.

I dettagli del programma sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).