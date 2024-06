“Estate a Vignola” raddoppia: sarà festa nelle serate di mercoledì e venerdì

Non solo venerdì, ma anche mercoledì di luglio: l’edizione 2024 del tradizionale appuntamento “Estate a Vignola” raddoppia il proprio cartellone. Ai consolidati “venerdì di luglio” ora si aggiungono i mercoledì con una nuova rassegna “Giardini sonori – musica dal mondo” e la conferma di “InCortile” nel cortile della Biblioteca Auris. Il cartellone di “Estate a Vignola” è stato messo a punto in collaborazione tra Pro Loco Vignola e il Comune di Vignola.

Si comincia mercoledì 3 luglio, quando, al giardino Galvani, Carlo Maver si cimenterà in “Solenne” con bandoneon, flauto e moxeno, ispirazioni musicali tra Argentina, Italia e Medio Oriente. Possibilità di prenotazione per l’aperitivo. Si consiglia anche la prenotazione all’evento, perché gli ingressi saranno liberi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel cortile della Biblioteca, invece, mercoledì 10 luglio, va in scena “Circolare, please”, viaggio nell’economia circolare, attraverso la surreale storia d’amore tra due oggetti solo apparentemente inanimati, a cura di Ceas e Associazione La Lumaca. Tutti gli spettacoli in cartellone sono a ingresso gratuito.

Il ciclo “Giardini sonori” farà tappa, dopo il giardino Galvani, al giardino di via Selmi, al giardino della Meridiana, a quello dell’Old River e a quello di Palazzo Barozzi. Ogni volta sarà possibile prenotare aperitivi o cene nei locali aperti nelle vicinanze. La selezione degli artisti è stata curata da Fulvia Gasparini, Antonio Tavoni e dal Circolo musicale Bononcini. La rassegna “In Cortile” conferma, invece, la varietà di appuntamenti, dallo spettacolo di burattini al film sul Tour de France, pensati per tutte le età.

Come da tradizione, il venerdì sera lo spettacolo sarà in piazza dei Contrari a ingresso gratuito. Si comincia venerdì 5 luglio con “Petricore – solo sensazioni e una tazzina di caffè”, un evento che unisce la resilienza civile con musica e passione. In via Minghelli, grazie a Tebaldi Calzature, è in calendario il moto incontro “Dragoni & Friends”. Inoltre, il venerdì sera la città si animerà anche per l’attesa apertura straordinaria di locali ed esercizi commerciali.

“Estate a Vignola si conferma un appuntamento molto sentito da tutti coloro che, in luglio, rimangono in città – ribadisce l’assessora al Turismo del Comune di Vignola Daniela Fatatis – Ringrazio Pro Loco e l’Ufficio Cultura per aver messo a punto un calendario di iniziative vario e adatto a tutte le fasce d’età. Il richiamo di un cielo di lampadine accese, la musica nei locali, gli appuntamenti in Biblioteca e in piazza dei Contrari, il venerdì i negozi aperti, tutto contribuisce ad attrarre visitatori in centro. La novità dei “Giardini sonori” aggiungerà ulteriore piacere per chi desidera passare una serata rilassata, in compagnia, con la brezza che sale da Panaro a rendere ancora più piacevole la permanenza nella nostra città”.

Il programma di “Estate a Vignola” può essere consultato su visitvignola.it e sul sito del Comune di Vignola. Per informazioni e prenotazioni delle iniziative nei giardini telefonare al 3517008797. artner dell’iniziativa è l’agenzia di Vignola di Allianz. Si ringrazia Banca di Bologna. Media partner Aitec.